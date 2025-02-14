Путин подписал пакет поручений по итогам прямой линии
Путин подписал пакет поручений по итогам прямой линии 19 декабря
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал пакет поручений по итогам прямой линии, состоявшейся 19 декабря. Основные решения главы государства — в материале РИА Новости.
Поддержка семей
Российский лидер поручил:
- рассмотреть возможность назначать пособие в связи с рождением ребенка, если доход семьи незначительно превышает прожиточный минимум;
- усовершенствовать механизм расчета дохода семьи при назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Помощь приграничным регионам
- обеспечить поддержку по принципу одного окна жителям приграничных с Украиной регионов, которые пострадали от действий ВСУ;
- принять меры по предоставлению жилья жителям Мариуполя, чьи дома были повреждены во время боевых действий;
- Минобороны нужно подготовить предложения о совершенствовании механизма поиска военных, пропавших без вести в период СВО.
Борьба с мошенничеством
- принять дополнительные меры против мошеннических действий застройщиков при строительстве индивидуальных жилых домов;
- повысить ответственность банков за нарушения при хищении средств мошенниками;
- подготовить идеи против мошенничества с передачей физлицом банковских реквизитов.
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Развитие инфраструктуры
- рассмотреть вопрос о создании условий для ускоренного запуска проектов строительства индивидуальных жилых домов с использованием счетов эскроу;
- проводить регулярный мониторинг в сфере ИЖС;
- представить предложения о развитии научно-технического потенциала Королева;
- найти варианты решения транспортных проблем в этом подмосковном городе;
- установить норматив доступности кинотеатров в арктических опорных населенных пунктах.
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