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Путин подписал пакет поручений по итогам прямой линии - РИА Новости, 14.02.2025
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11:09 14.02.2025 (обновлено: 12:17 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/putin--1999327358.html
Путин подписал пакет поручений по итогам прямой линии
Путин подписал пакет поручений по итогам прямой линии - РИА Новости, 14.02.2025
Путин подписал пакет поручений по итогам прямой линии
Президент Владимир Путин подписал пакет поручений по итогам прямой линии, состоявшейся 19 декабря. Основные решения главы государства — в материале РИА Новости. РИА Новости, 14.02.2025
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2025-02-14T12:17:00+03:00
общество
мариуполь
владимир путин
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал пакет поручений по итогам прямой линии, состоявшейся 19 декабря. Основные решения главы государства — в материале РИА Новости.Поддержка семейРоссийский лидер поручил:Помощь приграничным регионамБорьба с мошенничествомРазвитие инфраструктуры
https://ria.ru/20250214/gosduma-1999300287.html
https://ria.ru/20250205/putin-1997597324.html
https://ria.ru/20250213/mishustin-1999137485.html
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общество, мариуполь, владимир путин, вооруженные силы украины, украина
Общество, Мариуполь, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина
Путин подписал пакет поручений по итогам прямой линии

Путин подписал пакет поручений по итогам прямой линии 19 декабря

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал пакет поручений по итогам прямой линии, состоявшейся 19 декабря. Основные решения главы государства — в материале РИА Новости.

Поддержка семей

Российский лидер поручил:
  • рассмотреть возможность назначать пособие в связи с рождением ребенка, если доход семьи незначительно превышает прожиточный минимум;
  • усовершенствовать механизм расчета дохода семьи при назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
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В Госдуму внесли проект о выплатах парам, состоящим в браке долгое время
Вчера, 09:57

Помощь приграничным регионам

  • обеспечить поддержку по принципу одного окна жителям приграничных с Украиной регионов, которые пострадали от действий ВСУ;
  • принять меры по предоставлению жилья жителям Мариуполя, чьи дома были повреждены во время боевых действий;
  • Минобороны нужно подготовить предложения о совершенствовании механизма поиска военных, пропавших без вести в период СВО.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи. 5 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Путин поручил Хинштейну проработать программу восстановления приграничья
5 февраля, 18:59

Борьба с мошенничеством

  • принять дополнительные меры против мошеннических действий застройщиков при строительстве индивидуальных жилых домов;
  • повысить ответственность банков за нарушения при хищении средств мошенниками;
  • подготовить идеи против мошенничества с передачей физлицом банковских реквизитов.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Для защиты от интернет-мошенников введут маркировку звонков
13 февраля, 15:36

Развитие инфраструктуры

  • рассмотреть вопрос о создании условий для ускоренного запуска проектов строительства индивидуальных жилых домов с использованием счетов эскроу;
  • проводить регулярный мониторинг в сфере ИЖС;
  • представить предложения о развитии научно-технического потенциала Королева;
  • найти варианты решения транспортных проблем в этом подмосковном городе;
  • установить норматив доступности кинотеатров в арктических опорных населенных пунктах.
Строительство стадиона - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
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15 декабря 2024, 12:03
 
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