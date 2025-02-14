https://ria.ru/20250214/prokuratura-1999349555.html

В Сургуте ветеран СВО ползает по лестницам, чтобы добраться до квартиры

В Сургуте ветеран СВО ползает по лестницам, чтобы добраться до квартиры - РИА Новости, 14.02.2025

В Сургуте ветеран СВО ползает по лестницам, чтобы добраться до квартиры

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа организовала проверку информации о том, что ветеран СВО из Сургута вынужден ползать по лестницам, чтобы... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T12:30:00+03:00

2025-02-14T12:30:00+03:00

2025-02-14T12:54:00+03:00

происшествия

сургут

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа организовала проверку информации о том, что ветеран СВО из Сургута вынужден ползать по лестницам, чтобы добраться до своей квартиры, так как в его доме нет пандусов для инвалидов, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства. Ранее президент Союза офицерских жен Светлана Кошелева на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовала видео, на котором житель Сургута Артем Глебов, лишившийся ноги во время специальной военной операции, вынужден из инвалидного кресла пересесть на ступеньки и ползком подниматься вверх и тащить за собой кресло, чтобы добраться до своей квартиры. "В ходе проверки будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и управляющей организации по обеспечению доступности жилого объекта для пользования инвалидами. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20241227/veteran-1991688332.html

сургут

ханты-мансийский автономный округ

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происшествия, сургут, ханты-мансийский автономный округ