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В Сургуте ветеран СВО ползает по лестницам, чтобы добраться до квартиры - РИА Новости, 14.02.2025
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12:30 14.02.2025 (обновлено: 12:54 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/prokuratura-1999349555.html
В Сургуте ветеран СВО ползает по лестницам, чтобы добраться до квартиры
В Сургуте ветеран СВО ползает по лестницам, чтобы добраться до квартиры - РИА Новости, 14.02.2025
В Сургуте ветеран СВО ползает по лестницам, чтобы добраться до квартиры
Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа организовала проверку информации о том, что ветеран СВО из Сургута вынужден ползать по лестницам, чтобы... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T12:30:00+03:00
2025-02-14T12:54:00+03:00
происшествия
сургут
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа организовала проверку информации о том, что ветеран СВО из Сургута вынужден ползать по лестницам, чтобы добраться до своей квартиры, так как в его доме нет пандусов для инвалидов, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства. Ранее президент Союза офицерских жен Светлана Кошелева на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовала видео, на котором житель Сургута Артем Глебов, лишившийся ноги во время специальной военной операции, вынужден из инвалидного кресла пересесть на ступеньки и ползком подниматься вверх и тащить за собой кресло, чтобы добраться до своей квартиры. "В ходе проверки будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и управляющей организации по обеспечению доступности жилого объекта для пользования инвалидами. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20241227/veteran-1991688332.html
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происшествия, сургут, ханты-мансийский автономный округ
Происшествия, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ
В Сургуте ветеран СВО ползает по лестницам, чтобы добраться до квартиры

Прокуратура проверит данные о ветеране СВО, ползающем по лестнице из-за пандусов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа организовала проверку информации о том, что ветеран СВО из Сургута вынужден ползать по лестницам, чтобы добраться до своей квартиры, так как в его доме нет пандусов для инвалидов, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее президент Союза офицерских жен Светлана Кошелева на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовала видео, на котором житель Сургута Артем Глебов, лишившийся ноги во время специальной военной операции, вынужден из инвалидного кресла пересесть на ступеньки и ползком подниматься вверх и тащить за собой кресло, чтобы добраться до своей квартиры.
"В ходе проверки будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и управляющей организации по обеспечению доступности жилого объекта для пользования инвалидами. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказала собеседница агентства.
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ПроисшествияСургутХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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