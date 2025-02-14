https://ria.ru/20250214/prokuratura-1999349555.html
В Сургуте ветеран СВО ползает по лестницам, чтобы добраться до квартиры
В Сургуте ветеран СВО ползает по лестницам, чтобы добраться до квартиры - РИА Новости, 14.02.2025
В Сургуте ветеран СВО ползает по лестницам, чтобы добраться до квартиры
Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа организовала проверку информации о том, что ветеран СВО из Сургута вынужден ползать по лестницам, чтобы... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T12:30:00+03:00
2025-02-14T12:30:00+03:00
2025-02-14T12:54:00+03:00
происшествия
сургут
ханты-мансийский автономный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928540124_0:136:2831:1728_1920x0_80_0_0_f101253aded1f1a561afa5ce6707f2ad.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа организовала проверку информации о том, что ветеран СВО из Сургута вынужден ползать по лестницам, чтобы добраться до своей квартиры, так как в его доме нет пандусов для инвалидов, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства. Ранее президент Союза офицерских жен Светлана Кошелева на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовала видео, на котором житель Сургута Артем Глебов, лишившийся ноги во время специальной военной операции, вынужден из инвалидного кресла пересесть на ступеньки и ползком подниматься вверх и тащить за собой кресло, чтобы добраться до своей квартиры. "В ходе проверки будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и управляющей организации по обеспечению доступности жилого объекта для пользования инвалидами. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20241227/veteran-1991688332.html
сургут
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928540124_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_03adb5e5b2c78bcb00063144559e0707.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сургут, ханты-мансийский автономный округ
Происшествия, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ
В Сургуте ветеран СВО ползает по лестницам, чтобы добраться до квартиры
Прокуратура проверит данные о ветеране СВО, ползающем по лестнице из-за пандусов