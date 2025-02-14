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В ГД внесли проект, классифицирующий применение предметов как оружия
В ГД внесли проект, классифицирующий применение предметов как оружия - РИА Новости, 14.02.2025
В ГД внесли проект, классифицирующий применение предметов как оружия
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в палату законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T18:35:00+03:00
2025-02-14T18:35:00+03:00
2025-02-14T18:35:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в палату законопроект, которым предлагается считать отягчающим обстоятельством при совершении преступления использование предметов, которые применялись как оружие, документ доступен в думской электронной базе. Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс РФ. "Настоящим законопроектом предлагается установить, что обстоятельствам, отягчающих наказание относится, в том числе совершение преступления с использованием предметов, используемых в качестве оружия", - сказано в пояснительной записке. В документе сообщается, что в действующем законодательстве к обстоятельствам, отягчающих наказание относится совершение преступления с применением оружия, взрывчатки, наркотиков, ядовитых или радиоактивных веществ, специальных технических средств, а также если при этом использовалось физическое или психологическое давление. Отмечается, что применение предметов, используемых в качестве оружия, к отягчающим обстоятельствам в настоящее время не относится. По мнению авторов проекта, принятие данной инициативы позволит при вынесении приговоров устанавливать более высокую меру ответственности по всем статьям Уголовного кодекса РФ.
https://ria.ru/20250129/gosduma-1996020101.html
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общество, россия, сергей миронов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ
В ГД внесли проект, классифицирующий применение предметов как оружия
Применение предметов как оружия может стать отягчающим обстоятельством в РФ
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в палату законопроект, которым предлагается считать отягчающим обстоятельством при совершении преступления использование предметов, которые применялись как оружие, документ доступен в думской электронной базе.
Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс РФ
.
"Настоящим законопроектом предлагается установить, что обстоятельствам, отягчающих наказание относится, в том числе совершение преступления с использованием предметов, используемых в качестве оружия", - сказано в пояснительной записке.
В документе сообщается, что в действующем законодательстве к обстоятельствам, отягчающих наказание относится совершение преступления с применением оружия, взрывчатки, наркотиков, ядовитых или радиоактивных веществ, специальных технических средств, а также если при этом использовалось физическое или психологическое давление.
Отмечается, что применение предметов, используемых в качестве оружия, к отягчающим обстоятельствам в настоящее время не относится.
По мнению авторов проекта, принятие данной инициативы позволит при вынесении приговоров устанавливать более высокую меру ответственности по всем статьям Уголовного кодекса РФ.