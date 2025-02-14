Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесли проект, классифицирующий применение предметов как оружия - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/proekt-1999476539.html
В ГД внесли проект, классифицирующий применение предметов как оружия
В ГД внесли проект, классифицирующий применение предметов как оружия - РИА Новости, 14.02.2025
В ГД внесли проект, классифицирующий применение предметов как оружия
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в палату законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T18:35:00+03:00
2025-02-14T18:35:00+03:00
общество
россия
сергей миронов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_0:72:2889:1697_1920x0_80_0_0_7ba649e703fa9ea43a3c7161f11e1b12.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в палату законопроект, которым предлагается считать отягчающим обстоятельством при совершении преступления использование предметов, которые применялись как оружие, документ доступен в думской электронной базе. Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс РФ. "Настоящим законопроектом предлагается установить, что обстоятельствам, отягчающих наказание относится, в том числе совершение преступления с использованием предметов, используемых в качестве оружия", - сказано в пояснительной записке. В документе сообщается, что в действующем законодательстве к обстоятельствам, отягчающих наказание относится совершение преступления с применением оружия, взрывчатки, наркотиков, ядовитых или радиоактивных веществ, специальных технических средств, а также если при этом использовалось физическое или психологическое давление. Отмечается, что применение предметов, используемых в качестве оружия, к отягчающим обстоятельствам в настоящее время не относится. По мнению авторов проекта, принятие данной инициативы позволит при вынесении приговоров устанавливать более высокую меру ответственности по всем статьям Уголовного кодекса РФ.
https://ria.ru/20250129/gosduma-1996020101.html
https://ria.ru/20250131/nakazanie-1996524474.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_635170d256d15cddcdfded5a18abe318.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей миронов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ
В ГД внесли проект, классифицирующий применение предметов как оружия

Применение предметов как оружия может стать отягчающим обстоятельством в РФ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
В здании Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в палату законопроект, которым предлагается считать отягчающим обстоятельством при совершении преступления использование предметов, которые применялись как оружие, документ доступен в думской электронной базе.
Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс РФ.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В Госдуму внесут проект об отягчающих обстоятельствах для мигрантов
29 января, 01:13
"Настоящим законопроектом предлагается установить, что обстоятельствам, отягчающих наказание относится, в том числе совершение преступления с использованием предметов, используемых в качестве оружия", - сказано в пояснительной записке.
В документе сообщается, что в действующем законодательстве к обстоятельствам, отягчающих наказание относится совершение преступления с применением оружия, взрывчатки, наркотиков, ядовитых или радиоактивных веществ, специальных технических средств, а также если при этом использовалось физическое или психологическое давление.
Отмечается, что применение предметов, используемых в качестве оружия, к отягчающим обстоятельствам в настоящее время не относится.
По мнению авторов проекта, принятие данной инициативы позволит при вынесении приговоров устанавливать более высокую меру ответственности по всем статьям Уголовного кодекса РФ.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
В ГД разработают проект об уголовном наказании за создание этнических ОПГ
31 января, 06:37
 
ОбществоРоссияСергей МироновГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала