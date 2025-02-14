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В Приморье проверят видео, где педагог бросил студента на пол - РИА Новости, 14.02.2025
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14:14 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/primore-1999387630.html
В Приморье проверят видео, где педагог бросил студента на пол
В Приморье проверят видео, где педагог бросил студента на пол - РИА Новости, 14.02.2025
В Приморье проверят видео, где педагог бросил студента на пол
Полиция проверяет информацию об инциденте в колледже города Большой Камень Приморского края, где преподаватель после словесной перепалки бросил студента на пол. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:14:00+03:00
2025-02-14T14:14:00+03:00
происшествия
большой камень
приморский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Полиция проверяет информацию об инциденте в колледже города Большой Камень Приморского края, где преподаватель после словесной перепалки бросил студента на пол. Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлён разговор преподавателя и студента в учебном классе. После того, как учащийся делает знак в сторону автора видео, педагог пытается силой отобрать телефон, в итоге бросая студента на пол. Утверждается, что инцидент произошел в колледже в приморском Большом Камне. "В ходе мониторинга... выявлена видеопубликация, на которой запечатлен конфликт между студентом и преподавателем одного из колледжей города Большой Камень. По данному факту полицейскими проводится проверка. Устанавливаются личности участников инцидента, а также обстоятельства произошедшего", - сообщило в своём Тelegram-канале УМВД России по региону. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение, добавляет ведомство.
https://ria.ru/20250204/shkolnik-1997317376.html
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большой камень
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происшествия, большой камень, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Большой Камень, Приморский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приморье проверят видео, где педагог бросил студента на пол

В Приморье проведут проверку после видео, где педагог бросил студента на пол

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Полиция проверяет информацию об инциденте в колледже города Большой Камень Приморского края, где преподаватель после словесной перепалки бросил студента на пол.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлён разговор преподавателя и студента в учебном классе. После того, как учащийся делает знак в сторону автора видео, педагог пытается силой отобрать телефон, в итоге бросая студента на пол. Утверждается, что инцидент произошел в колледже в приморском Большом Камне.
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"В ходе мониторинга... выявлена видеопубликация, на которой запечатлен конфликт между студентом и преподавателем одного из колледжей города Большой Камень. По данному факту полицейскими проводится проверка. Устанавливаются личности участников инцидента, а также обстоятельства произошедшего", - сообщило в своём Тelegram-канале УМВД России по региону.
По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение, добавляет ведомство.
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ПроисшествияБольшой КаменьПриморский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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