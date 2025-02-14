https://ria.ru/20250214/pridnestrove-1999418512.html

В Приднестровье к 80-летию Победы отремонтируют 23 мемориала

В Приднестровье к 80-летию Победы отремонтируют 23 мемориала - РИА Новости, 14.02.2025

В Приднестровье к 80-летию Победы отремонтируют 23 мемориала

В Приднестровье к 80-летию Великой Победы завершат капитальный ремонт и реконструкцию 23 мемориалов и памятников, сообщила пресс-служба главы непризнанной... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:47:00+03:00

2025-02-14T15:47:00+03:00

2025-02-14T15:47:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

молдавия

ссср

румыния

вадим красносельский

80-летие победы в великой отечественной войне

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ТИРАСПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. В Приднестровье к 80-летию Великой Победы завершат капитальный ремонт и реконструкцию 23 мемориалов и памятников, сообщила пресс-служба главы непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского. "Совместно с госадминистрациями городов и районов республики реализуется программа по благоустройству и сохранению памятников. К юбилею Великой Победы планируется завершить капитальный ремонт и реконструкцию 23 мемориалов и памятников", - приводит пресс-служба слова министра обороны ПМР генерал-лейтенанта Олега Обручкова. По его словам, также ведется работа по увековечению памяти защитников Отечества всех времен в цифровом формате. "Министерство обороны формирует единую базу данных. "Книга памяти" будет содержать информацию о погибших при защите приднестровской земли в годы Великой Отечественной войны и в 1990-х годах, а также сведения о местах захоронений героев. Над масштабным проектом работали представители нескольких министерств и ведомств", - сказал министр в пятницу на коллегии ведомства. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20250207/pridnestrove-1997960128.html

https://ria.ru/20240509/pridnestrove-1944880080.html

молдавия

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румыния

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в мире, молдавия, ссср, румыния, вадим красносельский, 80-летие победы в великой отечественной войне