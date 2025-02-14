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День святого Валентина - РИА Новости, 14.02.2025
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00:51 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/prazdnik-1999257590.html
День святого Валентина
День святого Валентина - РИА Новости, 14.02.2025
День святого Валентина
День святого Валентина (День всех влюбленных) ежегодно отмечается в католическом и протестантском мире 14 февраля. Начиная с 1990-х годов этот праздник стал... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T00:51:00+03:00
2025-02-14T00:51:00+03:00
справки
россия
рим
англия
вциом
празднование дня святого валентина
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День святого Валентина (День всех влюбленных) ежегодно отмечается в католическом и протестантском мире 14 февраля. Начиная с 1990-х годов этот праздник стал популярным и в России. Предполагается, что праздник берет свое начало от римского праздника Луперкалии (festival of Lupercalia), отмечавшегося в середине февраля. Он был посвящен приходу весны и включал обряды плодородия. В конце V века папа Римский Геласий I запретил празднование Луперкалии, и иногда именно ему приписывают замену этого праздника на День святого Валентина, точное происхождение которого неизвестно. Христианское празднование памяти святого Валентина было установлено как почитание его мученичества, не связанное с его покровительством влюбленным. На заре христианства три человека, носивших имя Валентин, мученически погибли за веру. О первом из них известно только то, что он погиб в Карфагене вместе с группой единоверцев. Второй Валентин был епископом Интерамны (ныне город Терни, Италия), он был казнен во время гонений на христиан и похоронен при Фламиниевой дороге в окрестностях Рима. Третий мученик – пресвитер Валентин – был обезглавлен между 268 и 270 годами и тоже похоронен при Фламиниевой дороге. Мощи пресвитера Валентина покоятся частично в Риме, частично в Дублине, а мощи епископа – в Терни. Во время реформы римско-католического календаря святых 1969 года празднование памяти Валентина как общецерковного святого было упразднено на том основании, что не имеется никаких сведений об этом мученике, кроме имени и информации об усечении мечом. В католическом богослужебном календаре 14 февраля празднуется память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В православной церкви оба мученика Валентина имеют собственные дни поминовения. Валентин Римлянин – пресвитер – почитается 19 июля, а священномученик Валентин, епископ Интерамны, – 12 августа. История возникновения имиджа святого Валентина как покровителя влюбленных относится к Средним векам и романтической литературе тех лет, а не к реальным фактам жизни мучеников. День святого Валентина не отмечался как романтичный праздник примерно до XIV века. День 14 февраля в Англии и Шотландии сопровождался своеобразным обычаем. Накануне дня святого Валентина молодые люди и клали в урну билетики с написанными на них именами девушек. Затем каждый вынимал по одному билетику. Девушка, имя которой доставалось молодому человеку, становилась на предстоящий год его "Валентиной", так же, как и он ее "Валентином". Это означало, что между молодыми людьми на год возникали отношения, подобные тем, которые, по описаниям средневековых романов, были между рыцарем и его "дамой сердца". Этот обычай имел языческое происхождение. По установившемуся издревле обычаю, юноши в этот день посылали своим возлюбленным подарки, а также письма и стихотворения, в которых выражали свои чувства и пожелания. Самой первой открыткой-валентинкой в мире считается стихотворение, отправленное в 1415 году из лондонского Тауэра Карлом, герцогом Орлеанским, своей жене. Большой популярностью пользовались валентинки в XVIII веке, особенно в Англии. Ими обменивались в качестве подарков. Влюбленные делали открытки из разноцветной бумаги и подписывали красочными чернилами. К началу XX века с улучшением технологии печати печатные открытки стали заменять рукописные. Сегодня в День влюбленных принято дарить друг другу валентинки в виде сердечек с признаниями в любви, предложениями руки и сердца или просто шутками. Согласно исследованию ВЦИОМ (2025), в России пик популярности Дня всех влюбленных наблюдался в начале 2000-х годов. Тогда День святого Валентина мог назвать праздником примерно каждый второй, а спустя два десятка лет – только каждый четвертый. Сегодня 14 февраля – особенный день в календаре и еще один повод признаться в своих чувствах для троих из десяти россиян (30%), в то время как большинство День всех влюбленных праздником не считают. Вслед за снижением популярности праздника уходит в прошлое и традиция обмениваться подарками на 14 февраля. В общей сложности доля тех, кто планирует порадовать своих близких презентами на День святого Валентина, сократилась за последние 20 лет в 1,5 раза, с 51% до 34%. По данным ВЦИОМ, универсальным знаком внимания в этот праздник считаются цветы (по 10% в 2005 и 2025 годах). При этом популярность разного рода символических подарков, которые еще 20 лет назад были неотъемлемой частью Дня святого Валентина, снижается. В частности, речь идет об открытках-валентинках (популярность снизилась с 23% до 9%), сувенирах с сердечками (с 11% до 4%) и обычных сувенирах (с 17% до 3%). С 2008 года в России в день памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских, живших в XIII веке, стал отмечаться Праздник семьи, любви и верности. Этот день приходится на 8 июня. Выбор на этих святых пал не случайно: отношения княжеского сына Петра и простой крестьянки Февронии – яркий пример любви, преданности и самопожертвования, тех качеств, без которых счастливой семьи не построить. Символом праздника является ромашка – цветок, пользующийся популярностью у влюбленных и символизирующий чистоту и невинность. В этот день во многих городах семейным парам, проживших в браке 25 и более лет, вручают медаль "За любовь и верность".
https://ria.ru/20250212/valentin-1998791674.html
https://ria.ru/20250213/prazdnik-1999003756.html
https://ria.ru/20250213/nasa-1998993867.html
https://ria.ru/20241101/den_vsekh_svyatykh-1981065443.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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справки, россия, рим, англия, вциом, празднование дня святого валентина
Справки, Россия, Рим, Англия, ВЦИОМ, Празднование Дня святого Валентина

День святого Валентина

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПрохожие на Третьяковском проезде в Москве, украшенном ко Дню святого Валентина
Прохожие на Третьяковском проезде в Москве, украшенном ко Дню святого Валентина - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Прохожие на Третьяковском проезде в Москве, украшенном ко Дню святого Валентина. Архивное фото
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День святого Валентина (День всех влюбленных) ежегодно отмечается в католическом и протестантском мире 14 февраля. Начиная с 1990-х годов этот праздник стал популярным и в России.
Предполагается, что праздник берет свое начало от римского праздника Луперкалии (festival of Lupercalia), отмечавшегося в середине февраля. Он был посвящен приходу весны и включал обряды плодородия. В конце V века папа Римский Геласий I запретил празднование Луперкалии, и иногда именно ему приписывают замену этого праздника на День святого Валентина, точное происхождение которого неизвестно.
Молодые люди на Третьяковском проезде в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Опрос показал отношение россиян к Дню святого Валентина
12 февраля, 10:38
Христианское празднование памяти святого Валентина было установлено как почитание его мученичества, не связанное с его покровительством влюбленным. На заре христианства три человека, носивших имя Валентин, мученически погибли за веру. О первом из них известно только то, что он погиб в Карфагене вместе с группой единоверцев. Второй Валентин был епископом Интерамны (ныне город Терни, Италия), он был казнен во время гонений на христиан и похоронен при Фламиниевой дороге в окрестностях Рима. Третий мученик – пресвитер Валентин – был обезглавлен между 268 и 270 годами и тоже похоронен при Фламиниевой дороге. Мощи пресвитера Валентина покоятся частично в Риме, частично в Дублине, а мощи епископа – в Терни.
Сувениры в виде сердца ко Дню святого Валентина - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В Госдуме заявили, что в России постепенно забудут День святого Валентина
Вчера, 07:23
Во время реформы римско-католического календаря святых 1969 года празднование памяти Валентина как общецерковного святого было упразднено на том основании, что не имеется никаких сведений об этом мученике, кроме имени и информации об усечении мечом. В католическом богослужебном календаре 14 февраля празднуется память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
В православной церкви оба мученика Валентина имеют собственные дни поминовения. Валентин Римлянин – пресвитер – почитается 19 июля, а священномученик Валентин, епископ Интерамны, – 12 августа.
История возникновения имиджа святого Валентина как покровителя влюбленных относится к Средним векам и романтической литературе тех лет, а не к реальным фактам жизни мучеников.
День святого Валентина не отмечался как романтичный праздник примерно до XIV века.
День 14 февраля в Англии и Шотландии сопровождался своеобразным обычаем. Накануне дня святого Валентина молодые люди и клали в урну билетики с написанными на них именами девушек. Затем каждый вынимал по одному билетику. Девушка, имя которой доставалось молодому человеку, становилась на предстоящий год его "Валентиной", так же, как и он ее "Валентином". Это означало, что между молодыми людьми на год возникали отношения, подобные тем, которые, по описаниям средневековых романов, были между рыцарем и его "дамой сердца". Этот обычай имел языческое происхождение.
Cоставное изображение туманности 30 Золотой Рыбы из галактики Большое Магелланово облако - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
НАСА ко Дню святого Валентина показало букет из тысяч цветущих звезд
Вчера, 04:25
По установившемуся издревле обычаю, юноши в этот день посылали своим возлюбленным подарки, а также письма и стихотворения, в которых выражали свои чувства и пожелания.
Самой первой открыткой-валентинкой в мире считается стихотворение, отправленное в 1415 году из лондонского Тауэра Карлом, герцогом Орлеанским, своей жене.
Большой популярностью пользовались валентинки в XVIII веке, особенно в Англии. Ими обменивались в качестве подарков. Влюбленные делали открытки из разноцветной бумаги и подписывали красочными чернилами. К началу XX века с улучшением технологии печати печатные открытки стали заменять рукописные.
Сегодня в День влюбленных принято дарить друг другу валентинки в виде сердечек с признаниями в любви, предложениями руки и сердца или просто шутками.
Тыква во время празднования Хэллоуина в парке Остров мечты в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
День Всех Святых
1 ноября 2024, 00:48
Согласно исследованию ВЦИОМ (2025), в России пик популярности Дня всех влюбленных наблюдался в начале 2000-х годов. Тогда День святого Валентина мог назвать праздником примерно каждый второй, а спустя два десятка лет – только каждый четвертый. Сегодня 14 февраля – особенный день в календаре и еще один повод признаться в своих чувствах для троих из десяти россиян (30%), в то время как большинство День всех влюбленных праздником не считают.
Вслед за снижением популярности праздника уходит в прошлое и традиция обмениваться подарками на 14 февраля. В общей сложности доля тех, кто планирует порадовать своих близких презентами на День святого Валентина, сократилась за последние 20 лет в 1,5 раза, с 51% до 34%.
По данным ВЦИОМ, универсальным знаком внимания в этот праздник считаются цветы (по 10% в 2005 и 2025 годах). При этом популярность разного рода символических подарков, которые еще 20 лет назад были неотъемлемой частью Дня святого Валентина, снижается. В частности, речь идет об открытках-валентинках (популярность снизилась с 23% до 9%), сувенирах с сердечками (с 11% до 4%) и обычных сувенирах (с 17% до 3%).
С 2008 года в России в день памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских, живших в XIII веке, стал отмечаться Праздник семьи, любви и верности. Этот день приходится на 8 июня. Выбор на этих святых пал не случайно: отношения княжеского сына Петра и простой крестьянки Февронии – яркий пример любви, преданности и самопожертвования, тех качеств, без которых счастливой семьи не построить. Символом праздника является ромашка – цветок, пользующийся популярностью у влюбленных и символизирующий чистоту и невинность.
В этот день во многих городах семейным парам, проживших в браке 25 и более лет, вручают медаль "За любовь и верность".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Путин не отмечает День святого Валентина, заявил Песков
14 февраля 2024, 20:51
 
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