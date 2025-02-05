Рейтинг@Mail.ru
День святого Валентина: история, традиции и интересные факты
13:13 05.02.2025 (обновлено: 14:17 20.10.2025)
День святого Валентина
День святого Валентина: история, традиции и интересные факты
День святого Валентина
День святого Валентина (День всех влюбленных) ежегодно отмечается в католическом и протестантском мире 14 февраля. Начиная с 1990-х годов, этот праздник стал...
День святого Валентина

Оглавление
День святого Валентина (День всех влюбленных) ежегодно отмечается в католическом и протестантском мире 14 февраля. Начиная с 1990-х годов, этот праздник стал популярным и в России.

Истоки праздника

Предполагается, что праздник берет свое начало от римского праздника Луперкалии (festival of Lupercalia), отмечавшегося в середине февраля. Он был посвящен приходу весны и включал обряды плодородия. В конце V века Папа Римский Геласий I запретил празднование Луперкалии, и иногда именно ему приписывают замену этого праздника на День святого Валентина, точное происхождение которого неизвестно.
Христианское празднование памяти святого Валентина было установлено как почитание его мученичества, не связанное с его покровительством влюбленным. На заре христианства три человека, носивших имя Валентин, мученически погибли за веру. О первом из них известно только то, что он погиб в Карфагене вместе с группой единоверцев. Второй Валентин был епископом Интерамны (ныне город Терни, Италия), он был казнен во время гонений на христиан и похоронен при Фламиниевой дороге в окрестностях Рима. Третий мученик – пресвитер Валентин – был обезглавлен между 268 и 270 годами и тоже похоронен при Фламиниевой дороге. Мощи пресвитера Валентина покоятся частично в Риме, частично в Дублине, а мощи епископа – в Терни.
Во время реформы римско-католического календаря святых 1969 года празднование памяти Валентина как общецерковного святого было упразднено на том основании, что не имеется никаких сведений об этом мученике, кроме имени и информации об усечении мечом. В католическом богослужебном календаре 14 февраля празднуется память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
В православной церкви оба мученика Валентина имеют собственные дни поминовения. Валентин Римлянин – пресвитер – почитается 19 июля, а священномученик Валентин, епископ Интерамны, – 12 августа.

Святой Валентин

История возникновения имиджа святого Валентина как покровителя влюбленных относится к Средним векам и романтической литературе тех лет, а не к реальным фактам жизни мучеников.
День святого Валентина не отмечался как романтичный праздник примерно до XIV века.
День 14 февраля в Англии и Шотландии сопровождался своеобразным обычаем. Накануне дня святого Валентина собирались молодые люди и клали в урну билетики с написанными на них именами девушек. Затем каждый вынимал по одному билетику. Девушка, имя которой доставалось молодому человеку, становилась на предстоящий год его "Валентиной", так же, как и он ее "Валентином". Это означало, что между молодыми людьми на год возникали отношения, подобные тем, которые, по описаниям средневековых романов, были между рыцарем и его "дамой сердца". Этот обычай имел языческое происхождение.
По установившемуся издревле обычаю, юноши в этот день посылали своим возлюбленным подарки, а также письма и стихотворения, в которых выражали свои чувства и пожелания.

Традиции празднования в разных странах мира

Самой первой открыткой-валентинкой в мире считается стихотворение, отправленное в 1415 году из лондонского Тауэра Карлом, герцогом Орлеанским, своей жене.
Большой популярностью пользовались валентинки в XVIII веке, особенно в Англии. Ими обменивались в качестве подарков. Влюбленные делали открытки из разноцветной бумаги и подписывали красочными чернилами. К началу XX века с улучшением технологии печати печатные открытки стали заменять рукописные.
Сегодня в День влюбленных принято дарить друг другу валентинки в виде сердечек, с признаниями в любви, предложениями руки и сердца или просто шутками.
Итальянцы 14 февраля называют сладким днем и дарят сладости и конфеты. Валентинки посылают по почте в розовом конверте без обратного адреса.
В Дании обычно посылают друг другу засушенные белые цветы, а в Испании верхом страсти считается отправить любовное послание с почтовым голубем.
В Японии в День святого Валентина уже несколько десятилетий принято дарить мужчинам шоколад. Это не столько признание в любви, сколько знак внимания. Шоколадными наборами, специально выпущенными к этому дню, обмениваются подруги, многие японки покупают "валентиновый" шоколад самим себе. В последние годы мода дарить шоколад дошла и до начальных школ и даже детских садов.
Традиция дарить шоколад в День святого Валентина распространена и в Южной Корее, причем подарки делают только женщины своим мужчинам. Для самых близких мужчин жительницы Южной Кореи готовят шоколад своими руками.
В Италии в живописном городе Камольи недалеко от Генуи ежегодно с 1988 года в феврале проходит фестиваль "Влюбленные в Камольи", приуроченный к Дню святого Валентина.
На Филиппинах этот день – самая распространенная дата празднования свадеб. Праздник здесь отмечают также в кругу родственников и друзей. Школьники обмениваются друг с другом валентинками.

День святого Валентина в России

В России, по данным исследования сервиса SuperJob, популярность Дня всех влюбленных за 15 лет снизилась в четыре раза. В 2022 году только 12% россиян собирались отмечать День святого Валентина. Сторонников праздника больше среди россиян до 34 лет (16%) и женщин (14% против 11% среди мужчин). В 2023 году три четверти россиян заявили, что не планируют отмечать День святого Валентина.
С 2008 года в России в день памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских, живших в XIII веке, стал отмечаться Праздник семьи, любви и верности. Этот день приходится на 8 июня. Выбор на этих святых пал не случайно: отношения княжеского сына Петра и простой крестьянки Февронии – яркий пример любви, преданности и самопожертвования, тех качеств, без которых счастливой семьи не построить. Символом праздника является ромашка – цветок, пользующийся популярностью у влюбленных и символизирующий лето, чистоту и невинность. В этот день во многих городах семейным парам, прожившим в браке 25 и более лет, вручают медаль "За любовь и верность".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
ПраздникиСправкиРоссияРимАнглияПраздникиПраздникДень святого ВалентинаПразднование Дня святого Валентина
 
 
Заголовок открываемого материала