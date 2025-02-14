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Сретение Господне: что можно и нельзя делать в праздник - РИА Новости, 14.02.2025
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Сретение Господне: что можно и нельзя делать в праздник
Сретение Господне: что можно и нельзя делать в праздник - РИА Новости, 14.02.2025
Сретение Господне: что можно и нельзя делать в праздник
Русская православная церковь в субботу отмечает великий двунадесятый праздник – Сретение Господне. Верующие часто говорят: в этот день произошла встреча Ветхого РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T18:30:00+03:00
2025-02-14T18:30:00+03:00
иерусалим
русская православная церковь
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Русская православная церковь в субботу отмечает великий двунадесятый праздник – Сретение Господне. Верующие часто говорят: в этот день произошла встреча Ветхого и Нового Заветов.История праздникаВ переводе со старославянского слово "сретение" означает "встреча". Праздник был установлен в память о встрече, которая подробно описана в Евангелии от Луки. Произошла она на 40-й день после рождения Христа: Дева Мария и праведный Иосиф Обручник принесли младенца в Иерусалимский храм, чтобы совершить благодарственную жертву Богу.Согласно закону Моисееву, женщине, родившей младенца мужского пола, было категорически запрещено входить в храм в течение 40 дней.По прошествии же этого срока мать приходила с ребенком в храм, чтобы принести Богу очистительную жертву. Дева Мария не имела нужды в очищении, поскольку зачала Иисуса непорочно. Но по глубокому смирению своему подчинилась закону.В то время в Иерусалиме жил праведный старец по имени Симеон. Свыше ему было откровение: до тех пор он не умрет, пока не увидит Спасителя. Благочестивый старец пришел в храм в тот же день что и Мария с Иосифом.Тогда Симеон взял Богомладенца на руки, благословил и изрек пророчество: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля".Богородице же Симеон сказал: "Вот, из-за Него будут спорить в народе: одни спасутся, а другие погибнут. А Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец".Под спорами имелись в виду гонения, что были уготованы Христу. Открытие помышлений означало Суд Божий. Было в словах праведного старца и пророчество о крестных страданиях Иисуса. Гвозди и копье, от которых принял смерть Спаситель, нестерпимой болью прошли через сердце матери.Согласно преданию, Симеон прожил более 300 лет. Церковь нарекла его Симеоном Богоприимцем и прославила как святого. О пришествии в мир Мессии свидетельствовала также жившая при Иерусалимском храме вдова по имени Анна. Так, последние праведники Ветхого Завета удостоились чести встретить носителя Завета Нового.Праздник Сретения Господня – один из древнейших в христианской церкви. Известно, что в торжественный день свои проповеди произносили святители Кирилл Иерусалимский, Григорий Богослов, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст.Однако до VI века праздник Сретения отмечали не столь торжественно. Все изменилось в годы правления императора Юстиниана. В 528-м Антиохию постигло землетрясение. А в 544-м пришла моровая язва, унесшая жизни десятков тысяч человек.Одному из христиан было откровение – беды минуют, когда народ достойно будет отмечать праздник Сретения. И когда в торжественный день совершили всенощное бдение и крестный ход, несчастья в империи прекратились. В благодарность Богу церковь в 544 году установила торжественное празднование Сретения Господня.В чем смыслИспользование старославянского слова "сретение" придает евангельскому событию особое значение: меньшее встречается с чем-то большим. Основной смысл праздника — встреча человека с Богом.История праведных Анны и Симеона напоминает, что каждый христианин всегда должен быть готов к встрече с Богом.БогослужениеСретение Господне – единственный из всех двунадесятых праздников, сочетающий черты и Господского, и Богородичного. Все же остальные имеют строгое разделение.Эта особенность отразилось и в праздничном богослужении, и в облачении священников, и на других важных аспектах. Например, если Сретение выпадает на воскресенье, то воскресная служба при этом не отменяется.Традиционно на Сретение в православных храмах совершается праздничная литургия.ПриметыВ народе встрече Симеона с Богомладенцем быстро нашли свою аналогию. В этот день на Руси отмечали встречу зимы с весной. Отсюда – множество поговорок. Например, "На Сретение зима с весною встретилась", "В Сретение солнце на лето, зима на мороз поворотили".Первые весенние оттепели называли сретенскими. Как правило, после праздника начиналась пора полевых работ: выгнать скотину из хлева в загон или приготовить к посевной семена.Было и несколько примет, связанных с погодой. Считалось, если Сретение пройдет под звон капели, то весна будет теплой.А вот если на Сретение внезапно холодало, значит зима отступит не скоро. Выпавший в праздничный день снег предвещал дождливую весну. А тихая безветренная погода сулила богатый урожай льна.Что нельзя делатьГлавное, что полагается сделать верующему человеку в праздник Сретения Господня, — прийти в храм на службу. Собственно, как и в любой другой церковный праздник.На торжество не следует злоупотреблять алкогольными напитками. Не рекомендуется заниматься тяжелой физическим трудом. Хотя этот запрет отнюдь не строгий. А вот чего делать категорически нельзя, так это пребывать в унынии.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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иерусалим, русская православная церковь
Иерусалим, Русская православная церковь

Сретение Господне: что можно и нельзя делать в праздник

© Public domain Сретение Господне
Сретение Господне - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Public domain
Сретение Господне
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Русская православная церковь в субботу отмечает великий двунадесятый праздник – Сретение Господне. Верующие часто говорят: в этот день произошла встреча Ветхого и Нового Заветов.

История праздника

В переводе со старославянского слово "сретение" означает "встреча". Праздник был установлен в память о встрече, которая подробно описана в Евангелии от Луки. Произошла она на 40-й день после рождения Христа: Дева Мария и праведный Иосиф Обручник принесли младенца в Иерусалимский храм, чтобы совершить благодарственную жертву Богу.
Согласно закону Моисееву, женщине, родившей младенца мужского пола, было категорически запрещено входить в храм в течение 40 дней.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Иерусалим
По прошествии же этого срока мать приходила с ребенком в храм, чтобы принести Богу очистительную жертву. Дева Мария не имела нужды в очищении, поскольку зачала Иисуса непорочно. Но по глубокому смирению своему подчинилась закону.
В то время в Иерусалиме жил праведный старец по имени Симеон. Свыше ему было откровение: до тех пор он не умрет, пока не увидит Спасителя. Благочестивый старец пришел в храм в тот же день что и Мария с Иосифом.
Тогда Симеон взял Богомладенца на руки, благословил и изрек пророчество: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля".
© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкСретенский мужской монастырь в Москве
Сретенский мужской монастырь в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в медиабанк
Сретенский мужской монастырь в Москве
Богородице же Симеон сказал: "Вот, из-за Него будут спорить в народе: одни спасутся, а другие погибнут. А Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец".
Под спорами имелись в виду гонения, что были уготованы Христу. Открытие помышлений означало Суд Божий. Было в словах праведного старца и пророчество о крестных страданиях Иисуса. Гвозди и копье, от которых принял смерть Спаситель, нестерпимой болью прошли через сердце матери.
Согласно преданию, Симеон прожил более 300 лет. Церковь нарекла его Симеоном Богоприимцем и прославила как святого. О пришествии в мир Мессии свидетельствовала также жившая при Иерусалимском храме вдова по имени Анна. Так, последние праведники Ветхого Завета удостоились чести встретить носителя Завета Нового.
© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкВид купола внутри Главного храма Вооруженных сил РФ
Вид купола внутри Главного храма Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в медиабанк
Вид купола внутри Главного храма Вооруженных сил РФ
Праздник Сретения Господня – один из древнейших в христианской церкви. Известно, что в торжественный день свои проповеди произносили святители Кирилл Иерусалимский, Григорий Богослов, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст.
Однако до VI века праздник Сретения отмечали не столь торжественно. Все изменилось в годы правления императора Юстиниана. В 528-м Антиохию постигло землетрясение. А в 544-м пришла моровая язва, унесшая жизни десятков тысяч человек.
Одному из христиан было откровение – беды минуют, когда народ достойно будет отмечать праздник Сретения. И когда в торжественный день совершили всенощное бдение и крестный ход, несчастья в империи прекратились. В благодарность Богу церковь в 544 году установила торжественное празднование Сретения Господня.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПрихожанка во время литургии в храме Христа Спасителя
Прихожанка во время литургии в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Прихожанка во время литургии в храме Христа Спасителя

В чем смысл

Использование старославянского слова "сретение" придает евангельскому событию особое значение: меньшее встречается с чем-то большим. Основной смысл праздника — встреча человека с Богом.
История праведных Анны и Симеона напоминает, что каждый христианин всегда должен быть готов к встрече с Богом.

Богослужение

Сретение Господне – единственный из всех двунадесятых праздников, сочетающий черты и Господского, и Богородичного. Все же остальные имеют строгое разделение.
Эта особенность отразилось и в праздничном богослужении, и в облачении священников, и на других важных аспектах. Например, если Сретение выпадает на воскресенье, то воскресная служба при этом не отменяется.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСвечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
Свечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Свечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
Традиционно на Сретение в православных храмах совершается праздничная литургия.

Приметы

В народе встрече Симеона с Богомладенцем быстро нашли свою аналогию. В этот день на Руси отмечали встречу зимы с весной. Отсюда – множество поговорок. Например, "На Сретение зима с весною встретилась", "В Сретение солнце на лето, зима на мороз поворотили".
Первые весенние оттепели называли сретенскими. Как правило, после праздника начиналась пора полевых работ: выгнать скотину из хлева в загон или приготовить к посевной семена.
© РИА НовостиСлужба в храме Сретения Господня в Жулебино
Служба в храме Сретения Господня в Жулебино - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости
Служба в храме Сретения Господня в Жулебино
Было и несколько примет, связанных с погодой. Считалось, если Сретение пройдет под звон капели, то весна будет теплой.
А вот если на Сретение внезапно холодало, значит зима отступит не скоро. Выпавший в праздничный день снег предвещал дождливую весну. А тихая безветренная погода сулила богатый урожай льна.

Что нельзя делать

Главное, что полагается сделать верующему человеку в праздник Сретения Господня, — прийти в храм на службу. Собственно, как и в любой другой церковный праздник.
На торжество не следует злоупотреблять алкогольными напитками. Не рекомендуется заниматься тяжелой физическим трудом. Хотя этот запрет отнюдь не строгий. А вот чего делать категорически нельзя, так это пребывать в унынии.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция иконы "Сретение"
Репродукция иконы Сретение - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Репродукция иконы "Сретение"
 
ИерусалимРусская православная церковь
 
 
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