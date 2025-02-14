Житель Красноярского края попытался поменять в ГИБДД купленные в Сети права
Житель Красноярского края попытался поменять в ГАИ купленные права на настоящие
© Фото : госавтоинспекция Красноярского краяФальшивое водительское удостоверение, купленное в интернете жителем Красноярского края
Фальшивое водительское удостоверение, купленное в интернете жителем Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 14 фев – РИА Новости. Красноярцу грозит до года лишения свободы после попытки обменять фальшивое водительское удостоверение, которое он купил в интернете за несколько часов до визита в ГИБДД для обмена на настоящее, сообщает краевой главк МВД.
По данным ведомства, в отделение обратился 53-летний житель региона с целью обменять национальное водительское удостоверение одной из бывших союзных республик на российский образец. Однако при проверке документов сотрудники полиции обнаружили, что предоставленное удостоверение является поддельным.
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"Бланк не имел элементов защиты, которые видимы в ультрафиолетовом свете. Также в ходе проверки выяснилось, что злоумышленник за несколько часов до обращения в ГИБДД получил данное водительское удостоверение на почте, ранее заказав его через интернет", - говорится в сообщении.
По факту использования поддельного водительского удостоверения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ "использование заведомо подложного документа". Фигуранту грозит до одного года лишения свободы. Уточняется, что полицейские в настоящее время устанавливают личность изготовителя фальшивого документа.
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