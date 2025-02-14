https://ria.ru/20250214/prava-1999295978.html

Житель Красноярского края попытался поменять в ГИБДД купленные в Сети права

Житель Красноярского края попытался поменять в ГИБДД купленные в Сети права - РИА Новости, 14.02.2025

Житель Красноярского края попытался поменять в ГИБДД купленные в Сети права

Красноярцу грозит до года лишения свободы после попытки обменять фальшивое водительское удостоверение, которое он купил в интернете за несколько часов до визита РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T09:44:00+03:00

2025-02-14T09:44:00+03:00

2025-02-14T09:44:00+03:00

происшествия

россия

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КРАСНОЯРСК, 14 фев – РИА Новости. Красноярцу грозит до года лишения свободы после попытки обменять фальшивое водительское удостоверение, которое он купил в интернете за несколько часов до визита в ГИБДД для обмена на настоящее, сообщает краевой главк МВД. По данным ведомства, в отделение обратился 53-летний житель региона с целью обменять национальное водительское удостоверение одной из бывших союзных республик на российский образец. Однако при проверке документов сотрудники полиции обнаружили, что предоставленное удостоверение является поддельным. "Бланк не имел элементов защиты, которые видимы в ультрафиолетовом свете. Также в ходе проверки выяснилось, что злоумышленник за несколько часов до обращения в ГИБДД получил данное водительское удостоверение на почте, ранее заказав его через интернет", - говорится в сообщении. По факту использования поддельного водительского удостоверения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ "использование заведомо подложного документа". Фигуранту грозит до одного года лишения свободы. Уточняется, что полицейские в настоящее время устанавливают личность изготовителя фальшивого документа.

https://ria.ru/20240227/zaderzhanie-1929848959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, гибдд мвд рф, красноярский край