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Житель Красноярского края попытался поменять в ГИБДД купленные в Сети права - РИА Новости, 14.02.2025
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09:44 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/prava-1999295978.html
Житель Красноярского края попытался поменять в ГИБДД купленные в Сети права
Житель Красноярского края попытался поменять в ГИБДД купленные в Сети права - РИА Новости, 14.02.2025
Житель Красноярского края попытался поменять в ГИБДД купленные в Сети права
Красноярцу грозит до года лишения свободы после попытки обменять фальшивое водительское удостоверение, которое он купил в интернете за несколько часов до визита РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T09:44:00+03:00
2025-02-14T09:44:00+03:00
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 14 фев – РИА Новости. Красноярцу грозит до года лишения свободы после попытки обменять фальшивое водительское удостоверение, которое он купил в интернете за несколько часов до визита в ГИБДД для обмена на настоящее, сообщает краевой главк МВД. По данным ведомства, в отделение обратился 53-летний житель региона с целью обменять национальное водительское удостоверение одной из бывших союзных республик на российский образец. Однако при проверке документов сотрудники полиции обнаружили, что предоставленное удостоверение является поддельным. "Бланк не имел элементов защиты, которые видимы в ультрафиолетовом свете. Также в ходе проверки выяснилось, что злоумышленник за несколько часов до обращения в ГИБДД получил данное водительское удостоверение на почте, ранее заказав его через интернет", - говорится в сообщении. По факту использования поддельного водительского удостоверения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ "использование заведомо подложного документа". Фигуранту грозит до одного года лишения свободы. Уточняется, что полицейские в настоящее время устанавливают личность изготовителя фальшивого документа.
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происшествия, россия, гибдд мвд рф, красноярский край
Происшествия, Россия, ГИБДД МВД РФ, Красноярский край
Житель Красноярского края попытался поменять в ГИБДД купленные в Сети права

Житель Красноярского края попытался поменять в ГАИ купленные права на настоящие

© Фото : госавтоинспекция Красноярского краяФальшивое водительское удостоверение, купленное в интернете жителем Красноярского края
Фальшивое водительское удостоверение, купленное в интернете жителем Красноярского края - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : госавтоинспекция Красноярского края
Фальшивое водительское удостоверение, купленное в интернете жителем Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 14 фев – РИА Новости. Красноярцу грозит до года лишения свободы после попытки обменять фальшивое водительское удостоверение, которое он купил в интернете за несколько часов до визита в ГИБДД для обмена на настоящее, сообщает краевой главк МВД.
По данным ведомства, в отделение обратился 53-летний житель региона с целью обменять национальное водительское удостоверение одной из бывших союзных республик на российский образец. Однако при проверке документов сотрудники полиции обнаружили, что предоставленное удостоверение является поддельным.
«
"Бланк не имел элементов защиты, которые видимы в ультрафиолетовом свете. Также в ходе проверки выяснилось, что злоумышленник за несколько часов до обращения в ГИБДД получил данное водительское удостоверение на почте, ранее заказав его через интернет", - говорится в сообщении.
По факту использования поддельного водительского удостоверения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ "использование заведомо подложного документа". Фигуранту грозит до одного года лишения свободы. Уточняется, что полицейские в настоящее время устанавливают личность изготовителя фальшивого документа.
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ПроисшествияРоссияГИБДД МВД РФКрасноярский край
 
 
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