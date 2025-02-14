https://ria.ru/20250214/pozhar-1999506622.html

На рынке в Симферополе ликвидировали открытое горение

На рынке в Симферополе ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 14.02.2025

На рынке в Симферополе ликвидировали открытое горение

Пожарные ликвидировали открытое горение на центральном рынке в Симферополе, сообщил официальный Telegram-канал МЧС России. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T23:49:00+03:00

2025-02-14T23:49:00+03:00

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симферополь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на центральном рынке в Симферополе, сообщил официальный Telegram-канал МЧС России.Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщала, что огонь был локализован в здании центрального рынка на 1000 квадратных метров."Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Симферополе", - говорится в сообщении.Отмечается, что тушение продолжают 84 специалиста и 28 единиц техники.

https://ria.ru/20250214/pozhar-1999500340.html

симферополь

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Пожар на рынке в Симферополе Пожар на рынке в Симферополе 2025-02-14T23:49 true PT0M28S

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симферополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)