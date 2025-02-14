https://ria.ru/20250214/pozhar-1999501324.html

Пожар на рынке в Симферополе локализовали

Пожар на рынке в Симферополе локализовали - РИА Новости, 14.02.2025

Пожар на рынке в Симферополе локализовали

Пожар в двухэтажном здании центрального рынка в Симферополе локализован на 1000 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T22:27:00+03:00

2025-02-14T22:27:00+03:00

2025-02-14T22:27:00+03:00

происшествия

симферополь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999496863_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b449ec324ad6aff2e242f7df223a7af.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пожар в двухэтажном здании центрального рынка в Симферополе локализован на 1000 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ. Ранее в ведомстве сообщали, что двухэтажное здание центрального рынка загорелось в Симферополе на площади 1000 квадратных метров, огонь распространился на соседнее здание, на месте создали штаб пожаротушения. "Пожар на рынке в Симферополе локализован на площади 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что к тушению привлечены 63 человека и 22 единицы техники.

https://ria.ru/20250214/pozhar-1999500340.html

симферополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на рынке в Симферополе Пожар на рынке в Симферополе 2025-02-14T22:27 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, симферополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)