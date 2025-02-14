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Пожар на рынке в Симферополе локализовали - РИА Новости, 14.02.2025
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22:27 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/pozhar-1999501324.html
Пожар на рынке в Симферополе локализовали
Пожар на рынке в Симферополе локализовали - РИА Новости, 14.02.2025
Пожар на рынке в Симферополе локализовали
Пожар в двухэтажном здании центрального рынка в Симферополе локализован на 1000 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T22:27:00+03:00
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происшествия
симферополь
россия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пожар в двухэтажном здании центрального рынка в Симферополе локализован на 1000 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ. Ранее в ведомстве сообщали, что двухэтажное здание центрального рынка загорелось в Симферополе на площади 1000 квадратных метров, огонь распространился на соседнее здание, на месте создали штаб пожаротушения. "Пожар на рынке в Симферополе локализован на площади 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что к тушению привлечены 63 человека и 22 единицы техники.
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Пожар на рынке в Симферополе
Пожар на рынке в Симферополе
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происшествия, симферополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Симферополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на рынке в Симферополе локализовали

МЧС: пожар на центральном рынке в Симферополе локализовали на 1000 квадратов

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пожар в двухэтажном здании центрального рынка в Симферополе локализован на 1000 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Ранее в ведомстве сообщали, что двухэтажное здание центрального рынка загорелось в Симферополе на площади 1000 квадратных метров, огонь распространился на соседнее здание, на месте создали штаб пожаротушения.
"Пожар на рынке в Симферополе локализован на площади 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению привлечены 63 человека и 22 единицы техники.
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