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Огонь на штаб волонтеров в Анапе перекинулся с прилегающих зданий

Огонь на штаб волонтеров в Анапе перекинулся с прилегающих зданий - РИА Новости, 14.02.2025

Огонь на штаб волонтеров в Анапе перекинулся с прилегающих зданий

Огонь перекинулся на штаб волонтеров в Анапе с находящихся поблизости здания ресторана и пансионата, сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости, 14.02.2025

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происшествия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 14 фев - РИА Новости. Огонь перекинулся на штаб волонтеров в Анапе с находящихся поблизости здания ресторана и пансионата, сообщает оперштаб Кубани. В пятницу вечером в МЧС РФ заявили о возгорании в станице Благовещенской, где огнем оказались охвачены 1 тысяча "квадратов" зданий пансионата. Речь идёт о корпусе для проживания и общепите. Затем площадь пожара увеличилась до 1,4 тысячи "квадратов". Эвакуированы 26 человек. "Изначально горел не сам штаб волонтеров "Шлагбаум". Огонь распространился в помещениях находящегося рядом ресторана "Соль" и здания пансионата "Зенит". Однако в дальнейшем пламя перекинулось и на волонтерский штаб, который находился на прилегающей территории, это угловое строение", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры Кубани, никто не пострадал в результате пожара. Причиной возгорания в пансионате могло стать неосторожное обращение с огнем.

https://ria.ru/20250214/pozhar-1999495190.html

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Работа МЧС на месте пожара в Анапе Кадры тушения пожара в Анапе. 2025-02-14T21:17 true PT0M14S

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происшествия, анапа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край