https://ria.ru/20250214/pozhar-1999495190.html

Пожар в штабе волонтеров в Анапе локализовали

Пожар в штабе волонтеров в Анапе локализовали - РИА Новости, 14.02.2025

Пожар в штабе волонтеров в Анапе локализовали

Пожар в Анапе локализован на площади 1,4 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр... РИА Новости, 14.02.2025

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анапа

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

краснодарский край

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пожар в Анапе локализован на площади 1,4 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев.В пятницу вечером в МЧС РФ заявили о возгорании в станице Благовещенской, где огнем оказались охвачены 1 тысяча "квадратов" зданий пансионата. Речь идет о корпусе для проживания и общепите. Затем площадь пожара увеличилась до 1,4 тысячи "квадратов". Эвакуированы 26 человек."Пожар в Анапе локализован на площади 1,4 тысячи квадратных метров. К тушению привлекаются 89 человек и 29 единиц техники", - сказал он агентству.

https://ria.ru/20250214/pozhara-1999490918.html

анапа

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краснодарский край

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анапа, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, краснодарский край