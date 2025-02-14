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Пожар в штабе волонтеров в Анапе локализовали - РИА Новости, 14.02.2025
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21:15 14.02.2025 (обновлено: 21:21 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/pozhar-1999495190.html
Пожар в штабе волонтеров в Анапе локализовали
Пожар в штабе волонтеров в Анапе локализовали - РИА Новости, 14.02.2025
Пожар в штабе волонтеров в Анапе локализовали
Пожар в Анапе локализован на площади 1,4 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр... РИА Новости, 14.02.2025
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анапа
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
краснодарский край
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пожар в Анапе локализован на площади 1,4 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев.В пятницу вечером в МЧС РФ заявили о возгорании в станице Благовещенской, где огнем оказались охвачены 1 тысяча "квадратов" зданий пансионата. Речь идет о корпусе для проживания и общепите. Затем площадь пожара увеличилась до 1,4 тысячи "квадратов". Эвакуированы 26 человек."Пожар в Анапе локализован на площади 1,4 тысячи квадратных метров. К тушению привлекаются 89 человек и 29 единиц техники", - сказал он агентству.
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анапа, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, краснодарский край
Анапа, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Краснодарский край
Пожар в штабе волонтеров в Анапе локализовали

МЧС: пожар в штабе волонтеров в Анапе локализовали на 1,4 тыс квадратных метров

© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Анапе. Кадр видео
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Анапе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Анапе. Кадр видео
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пожар в Анапе локализован на площади 1,4 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев.
В пятницу вечером в МЧС РФ заявили о возгорании в станице Благовещенской, где огнем оказались охвачены 1 тысяча "квадратов" зданий пансионата. Речь идет о корпусе для проживания и общепите. Затем площадь пожара увеличилась до 1,4 тысячи "квадратов". Эвакуированы 26 человек.
"Пожар в Анапе локализован на площади 1,4 тысячи квадратных метров. К тушению привлекаются 89 человек и 29 единиц техники", - сказал он агентству.
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Анапе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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АнапаПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияКраснодарский край
 
 
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