https://ria.ru/20250214/pozhar-1999495190.html
Пожар в штабе волонтеров в Анапе локализовали
Пожар в штабе волонтеров в Анапе локализовали - РИА Новости, 14.02.2025
Пожар в штабе волонтеров в Анапе локализовали
Пожар в Анапе локализован на площади 1,4 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T21:15:00+03:00
2025-02-14T21:15:00+03:00
2025-02-14T21:21:00+03:00
анапа
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пожар в Анапе локализован на площади 1,4 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев.В пятницу вечером в МЧС РФ заявили о возгорании в станице Благовещенской, где огнем оказались охвачены 1 тысяча "квадратов" зданий пансионата. Речь идет о корпусе для проживания и общепите. Затем площадь пожара увеличилась до 1,4 тысячи "квадратов". Эвакуированы 26 человек."Пожар в Анапе локализован на площади 1,4 тысячи квадратных метров. К тушению привлекаются 89 человек и 29 единиц техники", - сказал он агентству.
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анапа, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, краснодарский край
Анапа, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Краснодарский край
Пожар в штабе волонтеров в Анапе локализовали
МЧС: пожар в штабе волонтеров в Анапе локализовали на 1,4 тыс квадратных метров