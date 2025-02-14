https://ria.ru/20250214/pozhar-1999491506.html
При пожаре в пансионате в Анапе никто не пострадал
При пожаре в пансионате в Анапе никто не пострадал - РИА Новости, 14.02.2025
При пожаре в пансионате в Анапе никто не пострадал
Жертв и пострадавших в результате пожара в пансионате Анапы, где находится волонтерский штаб, нет, сообщили РИА Новости в прокуратуре Кубани. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T20:26:00+03:00
2025-02-14T20:26:00+03:00
2025-02-14T20:39:00+03:00
анапа
происшествия
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999486719_0:0:1255:706_1920x0_80_0_0_9044a90857ceddebc02b2be6a89017fe.jpg
КРАСНОДАР, 14 фев - РИА Новости. Жертв и пострадавших в результате пожара в пансионате Анапы, где находится волонтерский штаб, нет, сообщили РИА Новости в прокуратуре Кубани.В станице Благовещенской в пятницу загорелся пансионат на 1 тысячи "квадратов", были эвакуированы 26 человек. По данным МЧС РФ, пострадавших, предварительно, нет. Позднее площадь пожара выросла до 1,4 тысячи "квадратов". В правоохранительных органах РИА Новости также подтвердили, что на территории пансионата находится волонтерский штаб."Пребывавшие на месте пожара граждане эвакуированы, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении прокуратуры.Анапской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту возгорания.
https://ria.ru/20250214/pozhara-1999490918.html
анапа
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999486719_98:0:1039:706_1920x0_80_0_0_d37e4a6886b6a1225dc46b29fe09152a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анапа, происшествия, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Анапа, Происшествия, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в пансионате в Анапе никто не пострадал
Прокуратура: жертв и пострадавших при пожаре в пансионате в Анапе нет