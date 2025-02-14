https://ria.ru/20250214/pozhar-1999491506.html

При пожаре в пансионате в Анапе никто не пострадал

При пожаре в пансионате в Анапе никто не пострадал - РИА Новости, 14.02.2025

При пожаре в пансионате в Анапе никто не пострадал

Жертв и пострадавших в результате пожара в пансионате Анапы, где находится волонтерский штаб, нет, сообщили РИА Новости в прокуратуре Кубани. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T20:26:00+03:00

2025-02-14T20:26:00+03:00

2025-02-14T20:39:00+03:00

анапа

происшествия

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 14 фев - РИА Новости. Жертв и пострадавших в результате пожара в пансионате Анапы, где находится волонтерский штаб, нет, сообщили РИА Новости в прокуратуре Кубани.В станице Благовещенской в пятницу загорелся пансионат на 1 тысячи "квадратов", были эвакуированы 26 человек. По данным МЧС РФ, пострадавших, предварительно, нет. Позднее площадь пожара выросла до 1,4 тысячи "квадратов". В правоохранительных органах РИА Новости также подтвердили, что на территории пансионата находится волонтерский штаб."Пребывавшие на месте пожара граждане эвакуированы, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении прокуратуры.Анапской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту возгорания.

https://ria.ru/20250214/pozhara-1999490918.html

анапа

россия

краснодарский край

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анапа, происшествия, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)