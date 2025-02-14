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При пожаре в пансионате в Анапе никто не пострадал - РИА Новости, 14.02.2025
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20:26 14.02.2025 (обновлено: 20:39 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/pozhar-1999491506.html
При пожаре в пансионате в Анапе никто не пострадал
При пожаре в пансионате в Анапе никто не пострадал - РИА Новости, 14.02.2025
При пожаре в пансионате в Анапе никто не пострадал
Жертв и пострадавших в результате пожара в пансионате Анапы, где находится волонтерский штаб, нет, сообщили РИА Новости в прокуратуре Кубани. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T20:26:00+03:00
2025-02-14T20:39:00+03:00
анапа
происшествия
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 14 фев - РИА Новости. Жертв и пострадавших в результате пожара в пансионате Анапы, где находится волонтерский штаб, нет, сообщили РИА Новости в прокуратуре Кубани.В станице Благовещенской в пятницу загорелся пансионат на 1 тысячи "квадратов", были эвакуированы 26 человек. По данным МЧС РФ, пострадавших, предварительно, нет. Позднее площадь пожара выросла до 1,4 тысячи "квадратов". В правоохранительных органах РИА Новости также подтвердили, что на территории пансионата находится волонтерский штаб."Пребывавшие на месте пожара граждане эвакуированы, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении прокуратуры.Анапской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту возгорания.
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анапа, происшествия, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Анапа, Происшествия, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в пансионате в Анапе никто не пострадал

Прокуратура: жертв и пострадавших при пожаре в пансионате в Анапе нет

© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Анапе. Кадр видео
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Анапе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Анапе. Кадр видео
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КРАСНОДАР, 14 фев - РИА Новости. Жертв и пострадавших в результате пожара в пансионате Анапы, где находится волонтерский штаб, нет, сообщили РИА Новости в прокуратуре Кубани.
В станице Благовещенской в пятницу загорелся пансионат на 1 тысячи "квадратов", были эвакуированы 26 человек. По данным МЧС РФ, пострадавших, предварительно, нет. Позднее площадь пожара выросла до 1,4 тысячи "квадратов". В правоохранительных органах РИА Новости также подтвердили, что на территории пансионата находится волонтерский штаб.
"Пребывавшие на месте пожара граждане эвакуированы, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении прокуратуры.
Анапской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту возгорания.
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Анапе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Прокуратура назвала предварительную причину пожара в пансионате в Анапе
Вчера, 20:23
 
АнапаПроисшествияРоссияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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