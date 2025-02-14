https://ria.ru/20250214/pozhar-1999296445.html

На северо-западе Москвы загорелось строящееся высотное здание

На северо-западе Москвы загорелось строящееся высотное здание - РИА Новости, 14.02.2025

На северо-западе Москвы загорелось строящееся высотное здание

Строящийся многоэтажный дом загорелся на северо-западе Москвы, предварительная площадь пожара составляет 40 "квадратов", пожарные приступили к тушению, сообщает РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T09:45:00+03:00

2025-02-14T09:45:00+03:00

2025-02-14T09:53:00+03:00

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Строящийся многоэтажный дом загорелся на северо-западе Москвы, предварительная площадь пожара составляет 40 "квадратов", пожарные приступили к тушению, сообщает столичный главк МЧС.По данным ведомства, поступило сообщение о возгорании в строящемся здании на 1-м Тушинском проезде."По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание на третьем этаже 37-этажного строящегося здания. Предварительная площадь горения 40 квадратных метров", - говорится в сообщении.Пожарные приступили к ликвидации возгорания.Дальнейшая информация уточняется.

https://ria.ru/20250207/ballon-1998084086.html

москва

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)