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На северо-западе Москвы загорелось строящееся высотное здание - РИА Новости, 14.02.2025
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09:45 14.02.2025 (обновлено: 09:53 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/pozhar-1999296445.html
На северо-западе Москвы загорелось строящееся высотное здание
На северо-западе Москвы загорелось строящееся высотное здание - РИА Новости, 14.02.2025
На северо-западе Москвы загорелось строящееся высотное здание
Строящийся многоэтажный дом загорелся на северо-западе Москвы, предварительная площадь пожара составляет 40 "квадратов", пожарные приступили к тушению, сообщает РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T09:45:00+03:00
2025-02-14T09:53:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Строящийся многоэтажный дом загорелся на северо-западе Москвы, предварительная площадь пожара составляет 40 "квадратов", пожарные приступили к тушению, сообщает столичный главк МЧС.По данным ведомства, поступило сообщение о возгорании в строящемся здании на 1-м Тушинском проезде."По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание на третьем этаже 37-этажного строящегося здания. Предварительная площадь горения 40 квадратных метров", - говорится в сообщении.Пожарные приступили к ликвидации возгорания.Дальнейшая информация уточняется.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На северо-западе Москвы загорелось строящееся высотное здание

МЧС: строящееся 37-этажное здание загорелось на северо-западе Москвы

© СоцсетиПожар на стройке ЖК в 1-м Тушинском проезде. Кадр видео
Пожар на стройке ЖК в 1-м Тушинском проезде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Соцсети
Пожар на стройке ЖК в 1-м Тушинском проезде. Кадр видео
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Строящийся многоэтажный дом загорелся на северо-западе Москвы, предварительная площадь пожара составляет 40 "квадратов", пожарные приступили к тушению, сообщает столичный главк МЧС.
По данным ведомства, поступило сообщение о возгорании в строящемся здании на 1-м Тушинском проезде.
© Фото : соцсетиПожар на стройке ЖК в 1-м Тушинском проезде
Пожар на стройке ЖК в 1-м Тушинском проезде - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : соцсети
Пожар на стройке ЖК в 1-м Тушинском проезде
"По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание на третьем этаже 37-этажного строящегося здания. Предварительная площадь горения 40 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Пожарные приступили к ликвидации возгорания.
Дальнейшая информация уточняется.
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