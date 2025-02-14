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На северо-западе Москвы загорелось строящееся высотное здание
На северо-западе Москвы загорелось строящееся высотное здание - РИА Новости, 14.02.2025
На северо-западе Москвы загорелось строящееся высотное здание
Строящийся многоэтажный дом загорелся на северо-западе Москвы, предварительная площадь пожара составляет 40 "квадратов", пожарные приступили к тушению, сообщает РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T09:45:00+03:00
2025-02-14T09:45:00+03:00
2025-02-14T09:53:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Строящийся многоэтажный дом загорелся на северо-западе Москвы, предварительная площадь пожара составляет 40 "квадратов", пожарные приступили к тушению, сообщает столичный главк МЧС.По данным ведомства, поступило сообщение о возгорании в строящемся здании на 1-м Тушинском проезде."По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание на третьем этаже 37-этажного строящегося здания. Предварительная площадь горения 40 квадратных метров", - говорится в сообщении.Пожарные приступили к ликвидации возгорания.Дальнейшая информация уточняется.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На северо-западе Москвы загорелось строящееся высотное здание
МЧС: строящееся 37-этажное здание загорелось на северо-западе Москвы