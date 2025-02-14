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Гренелл не знает состоится ли встреча Вэнса и Зеленского
Гренелл не знает состоится ли встреча Вэнса и Зеленского - РИА Новости, 14.02.2025
Гренелл не знает состоится ли встреча Вэнса и Зеленского
Специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что не знает, состоится ли встреча американского вице-президента Джей-Ди Вэнса... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T18:02:00+03:00
2025-02-14T18:02:00+03:00
2025-02-14T18:09:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что не знает, состоится ли встреча американского вице-президента Джей-Ди Вэнса и Владимира Зеленского в Мюнхене. "Честно говоря, я не знаю. И, даже если бы я знал, то не захотел бы говорить на этот счет вместо него (Вэнса - ред.)", - заявил Гренелл журналистам, отвечая на вопрос о том, состоится ли встреча Вэнса и Зеленского. Ранее украинское издание "Европейская правда" сообщило, что встреча Зеленского с Вэнсом в Мюнхене была перенесена после сообщений о том, что Украина дорабатывала проект меморандума о партнерстве. По данным агентства РБК-Украина, Киев передал черновик соглашения по редкоземельным металлам США, однако Вашингтон попросил время на его рассмотрение до 18.00 мск. В Мюнхене с 14 по 16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. Также в рамках конференции состоится встреча глав МИД G7.
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в мире, мюнхен, сша, украина, владимир зеленский, ричард гренелл, g7, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Мюнхен, США, Украина, Владимир Зеленский, Ричард Гренелл, G7, Мюнхенская конференция по безопасности
Гренелл не знает состоится ли встреча Вэнса и Зеленского
Гренелл заявил, что не знает, состоится ли встреча Вэнса и Зеленского в Мюнхене