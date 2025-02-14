https://ria.ru/20250214/poslovitsa-1999406415.html

Новый глава Пентагона исказил русскую пословицу, приписав ее Рейгану

Новый глава Пентагона исказил русскую пословицу, приписав ее Рейгану - РИА Новости, 14.02.2025

Новый глава Пентагона исказил русскую пословицу, приписав ее Рейгану

Новый глава Пентагона Пит Хегсет в ходе выступления исказил русскую пословицу, которую использовал в своих речах бывший американский лидер Рональд Рейган. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:11:00+03:00

2025-02-14T15:11:00+03:00

2025-02-14T15:12:00+03:00

в мире

польша

рональд рейган

пит хегсет

сюзанна масси

министерство обороны сша

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Новый глава Пентагона Пит Хегсет в ходе выступления исказил русскую пословицу, которую использовал в своих речах бывший американский лидер Рональд Рейган. "Необязательно доверять кому-то, чтобы вести с ним переговоры. Но, как говорил Рональд Рейган, если вы доверяйте... не доверяйте, вы проверяйте", - отметил он в ходе пресс-конференции в Польше. Русскую пословицу "Доверяй, но проверяй" Рейган узнал от своей советницы, известной американской и российской писательницы Сюзанны Масси.

https://ria.ru/20250214/putin-1999228688.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, рональд рейган, пит хегсет, сюзанна масси, министерство обороны сша