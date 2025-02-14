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Новый глава Пентагона исказил русскую пословицу, приписав ее Рейгану
Новый глава Пентагона исказил русскую пословицу, приписав ее Рейгану - РИА Новости, 14.02.2025
Новый глава Пентагона исказил русскую пословицу, приписав ее Рейгану
Новый глава Пентагона Пит Хегсет в ходе выступления исказил русскую пословицу, которую использовал в своих речах бывший американский лидер Рональд Рейган. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:11:00+03:00
2025-02-14T15:11:00+03:00
2025-02-14T15:12:00+03:00
в мире
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сюзанна масси
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Новый глава Пентагона Пит Хегсет в ходе выступления исказил русскую пословицу, которую использовал в своих речах бывший американский лидер Рональд Рейган. "Необязательно доверять кому-то, чтобы вести с ним переговоры. Но, как говорил Рональд Рейган, если вы доверяйте... не доверяйте, вы проверяйте", - отметил он в ходе пресс-конференции в Польше. Русскую пословицу "Доверяй, но проверяй" Рейган узнал от своей советницы, известной американской и российской писательницы Сюзанны Масси.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, рональд рейган, пит хегсет, сюзанна масси, министерство обороны сша
В мире, Польша, Рональд Рейган, Пит Хегсет, Сюзанна Масси, Министерство обороны США
Новый глава Пентагона исказил русскую пословицу, приписав ее Рейгану
Хегсет призвал при переговорах не доверять, но проверять, как говорил Рейган