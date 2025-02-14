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Келлог посетит Польшу в ближайшие дни
Келлог посетит Польшу в ближайшие дни - РИА Новости, 14.02.2025
Келлог посетит Польшу в ближайшие дни
Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог посетит Польшу в ближайшие дни, сообщил президент Польши Анджей Дуда журналистам... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:12:00+03:00
2025-02-14T17:12:00+03:00
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ВАРШАВА, 14 фев - РИА Новости. Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог посетит Польшу в ближайшие дни, сообщил президент Польши Анджей Дуда журналистам после встречи с новым главой Пентагона Питом Хегсетом. "В ближайшие дни мы ожидаем визита в Варшаву господина генерала Келлога - специального посланника президента Дональда Трампа по вопросам Украины", - сказал Дуда. Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Келлог ранее заявлял, что представить план урегулирования может только сам американский лидер.
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в мире, украина, польша, сша, кит келлог, дональд трамп, анджей дуда, министерство обороны сша
В мире, Украина, Польша, США, Кит Келлог, Дональд Трамп, Анджей Дуда, Министерство обороны США
Келлог посетит Польшу в ближайшие дни
Дуда: спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог посетит Польшу в ближайшие дни