https://ria.ru/20250214/poroshenko-1999494759.html

СМИ: в Раде разослали рекомендации по комментариям о Порошенко*

СМИ: в Раде разослали рекомендации по комментариям о Порошенко* - РИА Новости, 14.02.2025

СМИ: в Раде разослали рекомендации по комментариям о Порошенко*

Депутатам партии Владимира Зеленского "Слуга народа" разослали рекомендации как комментировать введенные против бывшего президента Украины Петра Порошенко*... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T21:07:00+03:00

2025-02-14T21:07:00+03:00

2025-02-14T21:07:00+03:00

в мире

украина

петр порошенко

владимир зеленский

игорь коломойский

совет национальной безопасности и обороны украины

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Депутатам партии Владимира Зеленского "Слуга народа" разослали рекомендации как комментировать введенные против бывшего президента Украины Петра Порошенко* санкции, сообщило украинское радио NV. Накануне Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского*, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против украинских бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций. "Фракции "Слуга народа" разослали темники о том, как комментировать введенные СНБО санкции против Порошенко*, Медведчука, Боголюбова, Жеваго и Коломойского*. Соответствующие сообщения нардепам с просьбой поддержать санкции, введенные СНБО, рассылала пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук по просьбе офиса президента. О размещенных заметках депутатам надо соответственно отчитаться перед пресс-службой. Не все народные депутаты согласились это размещать", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале радио.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250213/sanktsii-1999122478.html

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в мире, украина, петр порошенко, владимир зеленский, игорь коломойский, совет национальной безопасности и обороны украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), оппозиционная платформа - за жизнь, мюнхенская конференция по безопасности