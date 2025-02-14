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СМИ: в Раде разослали рекомендации по комментариям о Порошенко* - РИА Новости, 14.02.2025
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21:07 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/poroshenko-1999494759.html
СМИ: в Раде разослали рекомендации по комментариям о Порошенко*
СМИ: в Раде разослали рекомендации по комментариям о Порошенко* - РИА Новости, 14.02.2025
СМИ: в Раде разослали рекомендации по комментариям о Порошенко*
Депутатам партии Владимира Зеленского "Слуга народа" разослали рекомендации как комментировать введенные против бывшего президента Украины Петра Порошенко*... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T21:07:00+03:00
2025-02-14T21:07:00+03:00
в мире
украина
петр порошенко
владимир зеленский
игорь коломойский
совет национальной безопасности и обороны украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Депутатам партии Владимира Зеленского "Слуга народа" разослали рекомендации как комментировать введенные против бывшего президента Украины Петра Порошенко* санкции, сообщило украинское радио NV. Накануне Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского*, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против украинских бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций. "Фракции "Слуга народа" разослали темники о том, как комментировать введенные СНБО санкции против Порошенко*, Медведчука, Боголюбова, Жеваго и Коломойского*. Соответствующие сообщения нардепам с просьбой поддержать санкции, введенные СНБО, рассылала пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук по просьбе офиса президента. О размещенных заметках депутатам надо соответственно отчитаться перед пресс-службой. Не все народные депутаты согласились это размещать", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале радио.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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в мире, украина, петр порошенко, владимир зеленский, игорь коломойский, совет национальной безопасности и обороны украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), оппозиционная платформа - за жизнь, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Оппозиционная платформа - За жизнь, Мюнхенская конференция по безопасности
СМИ: в Раде разослали рекомендации по комментариям о Порошенко*

СМИ: Депутатам "Слуги народа" разослали рекомендации по комментариям о Порошенко

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Экс-президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Депутатам партии Владимира Зеленского "Слуга народа" разослали рекомендации как комментировать введенные против бывшего президента Украины Петра Порошенко* санкции, сообщило украинское радио NV.
Накануне Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского*, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против украинских бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.
"Фракции "Слуга народа" разослали темники о том, как комментировать введенные СНБО санкции против Порошенко*, Медведчука, Боголюбова, Жеваго и Коломойского*. Соответствующие сообщения нардепам с просьбой поддержать санкции, введенные СНБО, рассылала пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук по просьбе офиса президента. О размещенных заметках депутатам надо соответственно отчитаться перед пресс-службой. Не все народные депутаты согласились это размещать", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале радио.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Президент Украины Петр Порошенко выступает в Совете регионального развития Львовщины в рамках своей предвыборной поездки во Львовскую область - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
СМИ назвали причину введения санкций против Порошенко*
13 февраля, 14:54
 
В миреУкраинаПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийИгорь КоломойскийСовет национальной безопасности и обороны УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Оппозиционная платформа - За жизньМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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