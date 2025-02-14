https://ria.ru/20250214/poroshenko-1999461815.html
Минюст Украины отрицает подготовку запрета партии Порошенко*
Минюст Украины отрицает подготовку запрета партии Порошенко* - РИА Новости, 14.02.2025
Минюст Украины отрицает подготовку запрета партии Порошенко*
Министерство юстиции Украины отрицает подготовку запрета партии экс-президента Украины Петра Порошенко* "Европейская солидарность". РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:43:00+03:00
2025-02-14T17:43:00+03:00
2025-02-14T17:53:00+03:00
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европейская солидарность
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министерство юстиции Украины отрицает подготовку запрета партии экс-президента Украины Петра Порошенко* "Европейская солидарность". Накануне Владимир Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Петра Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского**, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против украинских бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций. "Распространенная информация о подготовке Министерством юстиции Украины иска о запрете политической партии "Европейская солидарность" не соответствует действительности. Минюст самостоятельно не инициирует и не может инициировать любые иски о запрете деятельности политических партий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минюста. Помимо этого, в минюсте обратились к украинским журналистам, сообщавшим о возможном запрете партии Порошенко с требованием предоставить источники данной информации. Как заявили в министерстве, распространяющим заведомо ложную информацию грозит уголовная ответственность.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов** Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов на территории РФ
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в мире, украина, петр порошенко, владимир зеленский, игорь коломойский, европейская солидарность, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, Европейская солидарность, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Оппозиционная платформа - За жизнь
Минюст Украины отрицает подготовку запрета партии Порошенко*
Минюст Украины отрицает подготовку запрета партии "Европейская солидарность"
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министерство юстиции Украины отрицает подготовку запрета партии экс-президента Украины Петра Порошенко* "Европейская солидарность".
Накануне Владимир Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Петра Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского**, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против украинских бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.
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"Распространенная информация о подготовке Министерством юстиции Украины иска о запрете политической партии "Европейская солидарность" не соответствует действительности. Минюст самостоятельно не инициирует и не может инициировать любые иски о запрете деятельности политических партий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минюста.
Помимо этого, в минюсте обратились к украинским журналистам, сообщавшим о возможном запрете партии Порошенко с требованием предоставить источники данной информации. Как заявили в министерстве, распространяющим заведомо ложную информацию грозит уголовная ответственность.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
** Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов на территории РФ