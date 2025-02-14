https://ria.ru/20250214/poroshenko-1999457599.html

Рогов охарактеризовал ситуацию с Порошенко* на Украине тремя буквами

Рогов охарактеризовал ситуацию с Порошенко* на Украине тремя буквами - РИА Новости, 14.02.2025

Рогов охарактеризовал ситуацию с Порошенко* на Украине тремя буквами

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T17:33:00+03:00

2025-02-14T17:33:00+03:00

2025-02-14T17:43:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал введение санкций властями Украины в отношении экс-президента страны Петра Порошенко* принципом "СДД" (сожрите друг друга). Накануне Владимир Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Петра Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций. "Зеленский решил полностью снести Порошенко*, с судебным преследованием и конфискацией имущества, чтобы убрать конкурента на крайне правом политическом поле в рамках проведения новых выборов на подконтрольной ему территории. Это все классический принцип "СДД" (сожрите друг друга)", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, те, кто еще недавно зарабатывали на украинском военном конфликте и убийстве людей, теперь начали сводить друг с другом счеты, чтобы удержаться у власти и выжить в туманном и опасном для них будущем.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250213/zelenskij-1999166453.html

https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999167845.html

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в мире, украина, петр порошенко, владимир рогов, владимир зеленский, санкции, россия