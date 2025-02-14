Рогов охарактеризовал ситуацию с Порошенко* на Украине тремя буквами
Рогов заявил, что Зеленский решил снести Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал введение санкций властями Украины в отношении экс-президента страны Петра Порошенко* принципом "СДД" (сожрите друг друга).
Накануне Владимир Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Петра Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.
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"Зеленский решил полностью снести Порошенко*, с судебным преследованием и конфискацией имущества, чтобы убрать конкурента на крайне правом политическом поле в рамках проведения новых выборов на подконтрольной ему территории. Это все классический принцип "СДД" (сожрите друг друга)", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, те, кто еще недавно зарабатывали на украинском военном конфликте и убийстве людей, теперь начали сводить друг с другом счеты, чтобы удержаться у власти и выжить в туманном и опасном для них будущем.
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