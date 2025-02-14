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Рогов охарактеризовал ситуацию с Порошенко* на Украине тремя буквами - РИА Новости, 14.02.2025
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17:33 14.02.2025 (обновлено: 17:43 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/poroshenko-1999457599.html
Рогов охарактеризовал ситуацию с Порошенко* на Украине тремя буквами
Рогов охарактеризовал ситуацию с Порошенко* на Украине тремя буквами - РИА Новости, 14.02.2025
Рогов охарактеризовал ситуацию с Порошенко* на Украине тремя буквами
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:33:00+03:00
2025-02-14T17:43:00+03:00
в мире
украина
петр порошенко
владимир рогов
владимир зеленский
санкции
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал введение санкций властями Украины в отношении экс-президента страны Петра Порошенко* принципом "СДД" (сожрите друг друга). Накануне Владимир Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Петра Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций. "Зеленский решил полностью снести Порошенко*, с судебным преследованием и конфискацией имущества, чтобы убрать конкурента на крайне правом политическом поле в рамках проведения новых выборов на подконтрольной ему территории. Это все классический принцип "СДД" (сожрите друг друга)", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, те, кто еще недавно зарабатывали на украинском военном конфликте и убийстве людей, теперь начали сводить друг с другом счеты, чтобы удержаться у власти и выжить в туманном и опасном для них будущем.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250213/zelenskij-1999166453.html
https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999167845.html
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в мире, украина, петр порошенко, владимир рогов, владимир зеленский, санкции, россия
В мире, Украина, Петр Порошенко, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Санкции, Россия
Рогов охарактеризовал ситуацию с Порошенко* на Украине тремя буквами

Рогов заявил, что Зеленский решил снести Порошенко

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал введение санкций властями Украины в отношении экс-президента страны Петра Порошенко* принципом "СДД" (сожрите друг друга).
Накануне Владимир Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Петра Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Зеленский хочет нейтрализовать угрозу от Порошенко*, считает эксперт
13 февраля, 16:51
"Зеленский решил полностью снести Порошенко*, с судебным преследованием и конфискацией имущества, чтобы убрать конкурента на крайне правом политическом поле в рамках проведения новых выборов на подконтрольной ему территории. Это все классический принцип "СДД" (сожрите друг друга)", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, те, кто еще недавно зарабатывали на украинском военном конфликте и убийстве людей, теперь начали сводить друг с другом счеты, чтобы удержаться у власти и выжить в туманном и опасном для них будущем.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Экс-президент Украины Петр Порошенко* - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Опрос показал отношение украинцев к санкциям против Порошенко*
13 февраля, 16:54
 
В миреУкраинаПетр ПорошенкоВладимир РоговВладимир ЗеленскийСанкцииРоссия
 
 
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