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Жители Селенгинского района Бурятии отправили на СВО УАЗ с гумпомощью - РИА Новости, 14.02.2025
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Надежные люди
 
07:19 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/pomosch-1999278033.html
Жители Селенгинского района Бурятии отправили на СВО УАЗ с гумпомощью
Жители Селенгинского района Бурятии отправили на СВО УАЗ с гумпомощью - РИА Новости, 14.02.2025
Жители Селенгинского района Бурятии отправили на СВО УАЗ с гумпомощью
Жители Селенгинского района Бурятии отправили УАЗ с гуманитарной помощью адресно находящемуся на СВО земляку Герою РФ Владимиру Дарковскому, сообщила... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T07:19:00+03:00
2025-02-14T07:19:00+03:00
надежные люди
россия
селенгинский район
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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УЛАН-УДЭ, 14 фев – РИА Новости. Жители Селенгинского района Бурятии отправили УАЗ с гуманитарной помощью адресно находящемуся на СВО земляку Герою РФ Владимиру Дарковскому, сообщила пресс-служба районной администрации. "Сегодня УАЗ "Буханку" отправили адресно нашему земляку, Герою России Дарковскому Владимиру, который сейчас находится на СВО. Машина была тщательно подготовлена и загружена гуманитарной помощью, собранной неравнодушными жителями Селенгинского района", - говорится в сообщении. Отмечается, что помощь собрали жители сельских поселений "Загустайское" и "Селендума", откуда родом Дарковский. Дарковский – командир взвода 14-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба ВС РФ, гвардии младший лейтенант. С первых дней участвует в специальной военной операции. Зимой 2023 года отряд из шести человек под командованием Дарковского оборонял важный опорный пункт в течение 25 дней. В какой-то момент им удалось занять господствующую высоту, но вскоре бойцы оказались в сложнейшей боевой ситуации - противник подошел вплотную и находился на дистанции пяти метров. Когда боевой комплект подходил к концу, Дарковский принял решение вызвать артиллерийский огонь на себя. На следующий день, когда началась атака, снова пришлось вызывать огонь на себя. Бойцы из других подразделений пытались помочь им, но из-за интенсивного вражеского огня подойти к группе не было возможности. На 25-й день до группы Дарковского удалось добраться и вывести их. Владимир покинул позицию последним. Все шестеро бойцов, стойко державших оборону, остались в живых. В мае 2023 года указом президента за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе СВО, Дарковский удостоен звания Героя России.
https://ria.ru/20250213/svo-1999224571.html
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Дарья Буймова
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россия, селенгинский район, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Россия, Селенгинский район, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Жители Селенгинского района Бурятии отправили на СВО УАЗ с гумпомощью

Жители Бурятии отправили УАЗ с гуманитарной помощью Герою России Дарковскому

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 14 фев – РИА Новости. Жители Селенгинского района Бурятии отправили УАЗ с гуманитарной помощью адресно находящемуся на СВО земляку Герою РФ Владимиру Дарковскому, сообщила пресс-служба районной администрации.
"Сегодня УАЗ "Буханку" отправили адресно нашему земляку, Герою России Дарковскому Владимиру, который сейчас находится на СВО. Машина была тщательно подготовлена и загружена гуманитарной помощью, собранной неравнодушными жителями Селенгинского района", - говорится в сообщении.
Жители Приангарья отправили землякам в зону СВО подарки к 23 февраля - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Жители Приангарья отправили землякам в зону СВО подарки к 23 февраля
Вчера, 19:39
Отмечается, что помощь собрали жители сельских поселений "Загустайское" и "Селендума", откуда родом Дарковский.
Дарковский – командир взвода 14-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба ВС РФ, гвардии младший лейтенант. С первых дней участвует в специальной военной операции. Зимой 2023 года отряд из шести человек под командованием Дарковского оборонял важный опорный пункт в течение 25 дней. В какой-то момент им удалось занять господствующую высоту, но вскоре бойцы оказались в сложнейшей боевой ситуации - противник подошел вплотную и находился на дистанции пяти метров. Когда боевой комплект подходил к концу, Дарковский принял решение вызвать артиллерийский огонь на себя. На следующий день, когда началась атака, снова пришлось вызывать огонь на себя. Бойцы из других подразделений пытались помочь им, но из-за интенсивного вражеского огня подойти к группе не было возможности. На 25-й день до группы Дарковского удалось добраться и вывести их. Владимир покинул позицию последним. Все шестеро бойцов, стойко державших оборону, остались в живых.
В мае 2023 года указом президента за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе СВО, Дарковский удостоен звания Героя России.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Компания из Бурятии отправила бойцам на СВО технику
28 декабря 2024, 05:35
 
Надежные людиРоссияСеленгинский районВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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