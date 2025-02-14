https://ria.ru/20250214/pomosch-1999278033.html

Жители Селенгинского района Бурятии отправили на СВО УАЗ с гумпомощью

Жители Селенгинского района Бурятии отправили на СВО УАЗ с гумпомощью - РИА Новости, 14.02.2025

Жители Селенгинского района Бурятии отправили на СВО УАЗ с гумпомощью

Жители Селенгинского района Бурятии отправили УАЗ с гуманитарной помощью адресно находящемуся на СВО земляку Герою РФ Владимиру Дарковскому, сообщила... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T07:19:00+03:00

2025-02-14T07:19:00+03:00

2025-02-14T07:19:00+03:00

надежные люди

россия

селенгинский район

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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УЛАН-УДЭ, 14 фев – РИА Новости. Жители Селенгинского района Бурятии отправили УАЗ с гуманитарной помощью адресно находящемуся на СВО земляку Герою РФ Владимиру Дарковскому, сообщила пресс-служба районной администрации. "Сегодня УАЗ "Буханку" отправили адресно нашему земляку, Герою России Дарковскому Владимиру, который сейчас находится на СВО. Машина была тщательно подготовлена и загружена гуманитарной помощью, собранной неравнодушными жителями Селенгинского района", - говорится в сообщении. Отмечается, что помощь собрали жители сельских поселений "Загустайское" и "Селендума", откуда родом Дарковский. Дарковский – командир взвода 14-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба ВС РФ, гвардии младший лейтенант. С первых дней участвует в специальной военной операции. Зимой 2023 года отряд из шести человек под командованием Дарковского оборонял важный опорный пункт в течение 25 дней. В какой-то момент им удалось занять господствующую высоту, но вскоре бойцы оказались в сложнейшей боевой ситуации - противник подошел вплотную и находился на дистанции пяти метров. Когда боевой комплект подходил к концу, Дарковский принял решение вызвать артиллерийский огонь на себя. На следующий день, когда началась атака, снова пришлось вызывать огонь на себя. Бойцы из других подразделений пытались помочь им, но из-за интенсивного вражеского огня подойти к группе не было возможности. На 25-й день до группы Дарковского удалось добраться и вывести их. Владимир покинул позицию последним. Все шестеро бойцов, стойко державших оборону, остались в живых. В мае 2023 года указом президента за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе СВО, Дарковский удостоен звания Героя России.

https://ria.ru/20250213/svo-1999224571.html

https://ria.ru/20241228/pomosch-1991785744.html

россия

селенгинский район

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, селенгинский район, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), ульяновский автомобильный завод (уаз)