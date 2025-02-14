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Президент Польши решил реанимировать идею создания американской базы - РИА Новости, 14.02.2025
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17:56 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/polsha-1999466347.html
Президент Польши решил реанимировать идею создания американской базы
Президент Польши решил реанимировать идею создания американской базы - РИА Новости, 14.02.2025
Президент Польши решил реанимировать идею создания американской базы
Президент Польши Дуда решил реанимировать идею создания в его стране американской военной базы "Форт Трамп". РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:56:00+03:00
2025-02-14T17:56:00+03:00
в мире
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ВАРШАВА, 14 фев - РИА Новости. Президент Польши Дуда решил реанимировать идею создания в его стране американской военной базы "Форт Трамп". Во время предыдущего президентского срока Дональда Трампа и его визита в Польшу Дуда предложил создать на территории республики американскую военную базу и назвать ее "Форт Трамп". Этим планам не суждено было состояться, так как по итогам выборов 2020 года президентом США стал Джо Байден. В пятницу Дуда в Варшаве встретился с новым главой Пентагона Питом Хегсетом. "После этой беседы (с Хегсетом - ред.) я могу сказать, что глубоко верю в то, что "Форт Трамп" будет создан в нашей стране, что период президентства Дональда Трампа будет усилением польско-американского союза, в том числе военного, а также усилением безопасности Польши", - сказал Дуда. Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что на этом мероприятии вице-президент США Джей-Ди Вэнс может анонсировать массовый вывод американских сил из Европы.
https://ria.ru/20241113/duda-1983558249.html
https://ria.ru/20241216/tomahawk-1989489364.html
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в мире, польша, сша, варшава, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша, анджей дуда
В мире, Польша, США, Варшава, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Анджей Дуда
Президент Польши решил реанимировать идею создания американской базы

Президент Польши Дуда предложил создать в стране военную базу "Форт Трамп"

© Getty Images / NurPhotoАнджей Дуда
Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Getty Images / NurPhoto
Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 14 фев - РИА Новости. Президент Польши Дуда решил реанимировать идею создания в его стране американской военной базы "Форт Трамп".
Во время предыдущего президентского срока Дональда Трампа и его визита в Польшу Дуда предложил создать на территории республики американскую военную базу и назвать ее "Форт Трамп". Этим планам не суждено было состояться, так как по итогам выборов 2020 года президентом США стал Джо Байден.
Президент Польши Анджей Дуда во время открытия база ПРО НАТО в Редзиково. 13 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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13 ноября 2024, 15:52
В пятницу Дуда в Варшаве встретился с новым главой Пентагона Питом Хегсетом.
«
"После этой беседы (с Хегсетом - ред.) я могу сказать, что глубоко верю в то, что "Форт Трамп" будет создан в нашей стране, что период президентства Дональда Трампа будет усилением польско-американского союза, в том числе военного, а также усилением безопасности Польши", - сказал Дуда.
Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что на этом мероприятии вице-президент США Джей-Ди Вэнс может анонсировать массовый вывод американских сил из Европы.
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В миреПольшаСШАВаршаваДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны СШААнджей Дуда
 
 
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