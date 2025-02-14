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Президент Польши решил реанимировать идею создания американской базы
Президент Польши решил реанимировать идею создания американской базы - РИА Новости, 14.02.2025
Президент Польши решил реанимировать идею создания американской базы
Президент Польши Дуда решил реанимировать идею создания в его стране американской военной базы "Форт Трамп". РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:56:00+03:00
2025-02-14T17:56:00+03:00
2025-02-14T17:56:00+03:00
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ВАРШАВА, 14 фев - РИА Новости. Президент Польши Дуда решил реанимировать идею создания в его стране американской военной базы "Форт Трамп". Во время предыдущего президентского срока Дональда Трампа и его визита в Польшу Дуда предложил создать на территории республики американскую военную базу и назвать ее "Форт Трамп". Этим планам не суждено было состояться, так как по итогам выборов 2020 года президентом США стал Джо Байден. В пятницу Дуда в Варшаве встретился с новым главой Пентагона Питом Хегсетом. "После этой беседы (с Хегсетом - ред.) я могу сказать, что глубоко верю в то, что "Форт Трамп" будет создан в нашей стране, что период президентства Дональда Трампа будет усилением польско-американского союза, в том числе военного, а также усилением безопасности Польши", - сказал Дуда. Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что на этом мероприятии вице-президент США Джей-Ди Вэнс может анонсировать массовый вывод американских сил из Европы.
https://ria.ru/20241113/duda-1983558249.html
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в мире, польша, сша, варшава, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша, анджей дуда
В мире, Польша, США, Варшава, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Анджей Дуда
Президент Польши решил реанимировать идею создания американской базы
Президент Польши Дуда предложил создать в стране военную базу "Форт Трамп"