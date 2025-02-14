https://ria.ru/20250214/polsha-1999392562.html

В Польше заявили, что ни они, ни США не отправят солдат на Украину

В Польше заявили, что ни они, ни США не отправят солдат на Украину - РИА Новости, 14.02.2025

В Польше заявили, что ни они, ни США не отправят солдат на Украину

Польша и США могут направить на Украину свои коммерческие фирмы, а не солдат, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T14:29:00+03:00

2025-02-14T14:29:00+03:00

2025-02-14T14:50:00+03:00

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ВАРШАВА, 14 фев – РИА Новости. Польша и США могут направить на Украину свои коммерческие фирмы, а не солдат, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам после встречи с новым главой Пентагона Питом Хегсетом. "95% техники, гуманитарной помощи, вооружения проходит через наш логистический хаб в Польше. И это, по моему мнению, роль Польши – логистическое обеспечение, а не направление своих войск на Украину. То, что мы можем сделать, и думаю, что сделаем очень скоро, - это направить свои фирмы - польские и американские - в формате Joint venture на Украину", - сказал Косиняк-Камыш. Он уточнил, что хотел бы, чтобы Польша и США направили на Украину "фирмы, инвестирующие в оборонную промышленность". "Если мы инвестируем в Украину, то это будет гарантия безопасности", - заключил министр. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250212/varshava-1998915783.html

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