В Польше заявили, что ни они, ни США не отправят солдат на Украину
Косиняк-Камыш: Польша и США могут направить на Украину свои фирмы, а не солдат
© AP Photo / Czarek SokolowskiМинистр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Архивное фото
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ВАРШАВА, 14 фев – РИА Новости. Польша и США могут направить на Украину свои коммерческие фирмы, а не солдат, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам после встречи с новым главой Пентагона Питом Хегсетом.
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"95% техники, гуманитарной помощи, вооружения проходит через наш логистический хаб в Польше. И это, по моему мнению, роль Польши – логистическое обеспечение, а не направление своих войск на Украину. То, что мы можем сделать, и думаю, что сделаем очень скоро, - это направить свои фирмы - польские и американские - в формате Joint venture на Украину", - сказал Косиняк-Камыш.
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Он уточнил, что хотел бы, чтобы Польша и США направили на Украину "фирмы, инвестирующие в оборонную промышленность". "Если мы инвестируем в Украину, то это будет гарантия безопасности", - заключил министр.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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