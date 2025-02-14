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В Польше заявили, что ни они, ни США не отправят солдат на Украину - РИА Новости, 14.02.2025
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14:29 14.02.2025 (обновлено: 14:50 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/polsha-1999392562.html
В Польше заявили, что ни они, ни США не отправят солдат на Украину
В Польше заявили, что ни они, ни США не отправят солдат на Украину - РИА Новости, 14.02.2025
В Польше заявили, что ни они, ни США не отправят солдат на Украину
Польша и США могут направить на Украину свои коммерческие фирмы, а не солдат, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:29:00+03:00
2025-02-14T14:50:00+03:00
в мире
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владислав косиняк-камыш
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ВАРШАВА, 14 фев – РИА Новости. Польша и США могут направить на Украину свои коммерческие фирмы, а не солдат, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам после встречи с новым главой Пентагона Питом Хегсетом. "95% техники, гуманитарной помощи, вооружения проходит через наш логистический хаб в Польше. И это, по моему мнению, роль Польши – логистическое обеспечение, а не направление своих войск на Украину. То, что мы можем сделать, и думаю, что сделаем очень скоро, - это направить свои фирмы - польские и американские - в формате Joint venture на Украину", - сказал Косиняк-Камыш. Он уточнил, что хотел бы, чтобы Польша и США направили на Украину "фирмы, инвестирующие в оборонную промышленность". "Если мы инвестируем в Украину, то это будет гарантия безопасности", - заключил министр. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, польша, сша, владислав косиняк-камыш , пит хегсет, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, Польша, США, Владислав Косиняк-Камыш , Пит Хегсет, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
В Польше заявили, что ни они, ни США не отправят солдат на Украину

Косиняк-Камыш: Польша и США могут направить на Украину свои фирмы, а не солдат

© AP Photo / Czarek SokolowskiМинистр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Архивное фото
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ВАРШАВА, 14 фев – РИА Новости. Польша и США могут направить на Украину свои коммерческие фирмы, а не солдат, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам после встречи с новым главой Пентагона Питом Хегсетом.
«
"95% техники, гуманитарной помощи, вооружения проходит через наш логистический хаб в Польше. И это, по моему мнению, роль Польши – логистическое обеспечение, а не направление своих войск на Украину. То, что мы можем сделать, и думаю, что сделаем очень скоро, - это направить свои фирмы - польские и американские - в формате Joint venture на Украину", - сказал Косиняк-Камыш.
«
Он уточнил, что хотел бы, чтобы Польша и США направили на Украину "фирмы, инвестирующие в оборонную промышленность". "Если мы инвестируем в Украину, то это будет гарантия безопасности", - заключил министр.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Глава Пентагона Хегсет приедет в Польшу
12 февраля, 17:29
 
В миреУкраинаПольшаСШАВладислав Косиняк-КамышПит ХегсетСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны США
 
 
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