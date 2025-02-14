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В Польше отреагировали на желание Трампа перезагрузки отношений с Россией - РИА Новости, 14.02.2025
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11:59 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/polsha-1999341912.html
В Польше отреагировали на желание Трампа перезагрузки отношений с Россией
В Польше отреагировали на желание Трампа перезагрузки отношений с Россией - РИА Новости, 14.02.2025
В Польше отреагировали на желание Трампа перезагрузки отношений с Россией
Многие западные лидеры хотят перезагрузки отношений с Россией, но лишь президент США Дональд Трамп говорит об этом открыто, заявил депутат сейма Польши, бывший... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T11:59:00+03:00
2025-02-14T11:59:00+03:00
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ВАРШАВА, 14 фев – РИА Новости. Многие западные лидеры хотят перезагрузки отношений с Россией, но лишь президент США Дональд Трамп говорит об этом открыто, заявил депутат сейма Польши, бывший заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM. "Грубо говоря, сегодня администрация США говорит то, что думают очень многие лидеры государств Западной Европы, которые очень хотят новой перезагрузки с Россией", - сказал Яблоньский. "Трамп отличается от них тем, что говорит об этом открыто", - добавил он. Депутат пояснил, что европейские политики часто находятся под влиянием бизнеса и вынуждены думать о налаживании отношений с Россией. "Многие политики в Западной Европе зависимы от своих промышленников, которые снова хотят покупать дешевый российский газ, нефть", - сказал он.
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россия, сша, западная европа, дональд трамп, в мире
Россия, США, Западная Европа, Дональд Трамп, В мире
В Польше отреагировали на желание Трампа перезагрузки отношений с Россией

Яблоньский: Многие хотят перезагрузки с РФ, но Трамп говорит об этом открыто

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАРШАВА, 14 фев – РИА Новости. Многие западные лидеры хотят перезагрузки отношений с Россией, но лишь президент США Дональд Трамп говорит об этом открыто, заявил депутат сейма Польши, бывший заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.
"Грубо говоря, сегодня администрация США говорит то, что думают очень многие лидеры государств Западной Европы, которые очень хотят новой перезагрузки с Россией", - сказал Яблоньский.
"Трамп отличается от них тем, что говорит об этом открыто", - добавил он.
Депутат пояснил, что европейские политики часто находятся под влиянием бизнеса и вынуждены думать о налаживании отношений с Россией.
"Многие политики в Западной Европе зависимы от своих промышленников, которые снова хотят покупать дешевый российский газ, нефть", - сказал он.
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