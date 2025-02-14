https://ria.ru/20250214/polsha-1999341912.html

В Польше отреагировали на желание Трампа перезагрузки отношений с Россией

В Польше отреагировали на желание Трампа перезагрузки отношений с Россией - РИА Новости, 14.02.2025

В Польше отреагировали на желание Трампа перезагрузки отношений с Россией

Многие западные лидеры хотят перезагрузки отношений с Россией, но лишь президент США Дональд Трамп говорит об этом открыто, заявил депутат сейма Польши, бывший... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T11:59:00+03:00

2025-02-14T11:59:00+03:00

2025-02-14T11:59:00+03:00

россия

сша

западная европа

дональд трамп

в мире

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ВАРШАВА, 14 фев – РИА Новости. Многие западные лидеры хотят перезагрузки отношений с Россией, но лишь президент США Дональд Трамп говорит об этом открыто, заявил депутат сейма Польши, бывший заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM. "Грубо говоря, сегодня администрация США говорит то, что думают очень многие лидеры государств Западной Европы, которые очень хотят новой перезагрузки с Россией", - сказал Яблоньский. "Трамп отличается от них тем, что говорит об этом открыто", - добавил он. Депутат пояснил, что европейские политики часто находятся под влиянием бизнеса и вынуждены думать о налаживании отношений с Россией. "Многие политики в Западной Европе зависимы от своих промышленников, которые снова хотят покупать дешевый российский газ, нефть", - сказал он.

https://ria.ru/20250127/trump-1995799126.html

россия

сша

западная европа

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россия, сша, западная европа, дональд трамп, в мире