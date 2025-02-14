Эксперт рассказал, почему Украину заставят смириться с ситуацией на фронте
Политолог Озер: Украину заставят смириться с проигрышной ситуацией на фронте
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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АНКАРА, 14 фев - РИА Новости. Нынешнему руководству Украины придется заставить жителей смириться с ситуацией на фронте, складывающейся не в пользу Киева, вызывает удивление тот факт, что Владимир Зеленский до сих пор не отменил запрет на проведение переговоров, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
Еще в ноябре 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что российские войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Силы РФ продолжают освобождать населенные пункты в Донбассе, а в украинских войсках регулярно жалуются, что им не хватает людей и припасов.
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"Неудивительно, что мирные переговоры по Украине начали обсуждаться "полупублично". Переговоры о постоянном прекращении огня, контуры которых были определены советниками, вероятно, продолжаются. Украинский народ нужно заставить смириться с нынешней ситуацией на фронте, киевское руководство готовится к какой-то миссии. С другой стороны, интересной деталью является то, что Зеленский до сих пор не отменил закон о запрете мирных переговоров", - заявил собеседник агентства.
Между тем, на Украине в последне время высказывают недовольство по поводу предложений США по урегулированию. Так, по данным украинских СМИ, Владимир Зеленский жаловался на американского президента Дональда Трампа, который сначала позвонил российскому лидеру Владимиру Путину по поводу урегулирования, а только потом ему.
Кроме того, Киев также отказался от предложенной Трампом встречи представителей США, РФ и Украины на Мюнхенской конференции по безопасности, которая начинается в пятницу. Советник Зеленского по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин заявил, что Киев не намерен вести переговоры с представителями России на конференции.
При этом, как сообщало в январе издание "Украинская правда" со ссылкой на результаты социологического опроса, число граждан Украины, готовых к переговорам ради скорейшего завершения конфликта, резко возросло, превысив 50%.
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