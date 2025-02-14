Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, почему Украину заставят смириться с ситуацией на фронте - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 14.02.2025 (обновлено: 11:55 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/politolog-1999334734.html
Эксперт рассказал, почему Украину заставят смириться с ситуацией на фронте
Эксперт рассказал, почему Украину заставят смириться с ситуацией на фронте - РИА Новости, 14.02.2025
Эксперт рассказал, почему Украину заставят смириться с ситуацией на фронте
Нынешнему руководству Украины придется заставить жителей смириться с ситуацией на фронте, складывающейся не в пользу Киева, вызывает удивление тот факт, что... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T11:34:00+03:00
2025-02-14T11:55:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846811163_0:0:2919:1642_1920x0_80_0_0_51c791f6a88064cb02a3f5458a3b7442.jpg
АНКАРА, 14 фев - РИА Новости. Нынешнему руководству Украины придется заставить жителей смириться с ситуацией на фронте, складывающейся не в пользу Киева, вызывает удивление тот факт, что Владимир Зеленский до сих пор не отменил запрет на проведение переговоров, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Еще в ноябре 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что российские войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Силы РФ продолжают освобождать населенные пункты в Донбассе, а в украинских войсках регулярно жалуются, что им не хватает людей и припасов. "Неудивительно, что мирные переговоры по Украине начали обсуждаться "полупублично". Переговоры о постоянном прекращении огня, контуры которых были определены советниками, вероятно, продолжаются. Украинский народ нужно заставить смириться с нынешней ситуацией на фронте, киевское руководство готовится к какой-то миссии. С другой стороны, интересной деталью является то, что Зеленский до сих пор не отменил закон о запрете мирных переговоров", - заявил собеседник агентства. Между тем, на Украине в последне время высказывают недовольство по поводу предложений США по урегулированию. Так, по данным украинских СМИ, Владимир Зеленский жаловался на американского президента Дональда Трампа, который сначала позвонил российскому лидеру Владимиру Путину по поводу урегулирования, а только потом ему. Кроме того, Киев также отказался от предложенной Трампом встречи представителей США, РФ и Украины на Мюнхенской конференции по безопасности, которая начинается в пятницу. Советник Зеленского по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин заявил, что Киев не намерен вести переговоры с представителями России на конференции. При этом, как сообщало в январе издание "Украинская правда" со ссылкой на результаты социологического опроса, число граждан Украины, готовых к переговорам ради скорейшего завершения конфликта, резко возросло, превысив 50%.
https://ria.ru/20240812/ukraina-1965594108.html
https://ria.ru/20241112/zelenskiy-1983212827.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846811163_303:0:2617:1735_1920x0_80_0_0_934d06ee25e3059b9acb9f44d7c71cda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
Эксперт рассказал, почему Украину заставят смириться с ситуацией на фронте

Политолог Озер: Украину заставят смириться с проигрышной ситуацией на фронте

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 14 фев - РИА Новости. Нынешнему руководству Украины придется заставить жителей смириться с ситуацией на фронте, складывающейся не в пользу Киева, вызывает удивление тот факт, что Владимир Зеленский до сих пор не отменил запрет на проведение переговоров, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
Еще в ноябре 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что российские войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Силы РФ продолжают освобождать населенные пункты в Донбассе, а в украинских войсках регулярно жалуются, что им не хватает людей и припасов.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
В Турции рассказали о подготовке Украины к мирным переговорам с Россией
12 августа 2024, 07:06
"Неудивительно, что мирные переговоры по Украине начали обсуждаться "полупублично". Переговоры о постоянном прекращении огня, контуры которых были определены советниками, вероятно, продолжаются. Украинский народ нужно заставить смириться с нынешней ситуацией на фронте, киевское руководство готовится к какой-то миссии. С другой стороны, интересной деталью является то, что Зеленский до сих пор не отменил закон о запрете мирных переговоров", - заявил собеседник агентства.
Между тем, на Украине в последне время высказывают недовольство по поводу предложений США по урегулированию. Так, по данным украинских СМИ, Владимир Зеленский жаловался на американского президента Дональда Трампа, который сначала позвонил российскому лидеру Владимиру Путину по поводу урегулирования, а только потом ему.
Кроме того, Киев также отказался от предложенной Трампом встречи представителей США, РФ и Украины на Мюнхенской конференции по безопасности, которая начинается в пятницу. Советник Зеленского по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин заявил, что Киев не намерен вести переговоры с представителями России на конференции.
При этом, как сообщало в январе издание "Украинская правда" со ссылкой на результаты социологического опроса, число граждан Украины, готовых к переговорам ради скорейшего завершения конфликта, резко возросло, превысив 50%.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Зеленскому можно начинать искать себе убежище, заявил турецкий аналитик
12 ноября 2024, 07:07
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала