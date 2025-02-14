Подростки подожгли релейный шкаф на железной дороге в Нижегородской области
Два подростка подожгли релейный шкаф на железной дороге в Нижегородской области
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 фев - РИА Новости. Двое подростков подожгли релейный шкаф на железной дороге в Нижегородской области, они задержаны, возбуждено дело о теракте, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
По данным следствия, двое жителей региона 15 и 16 лет 13 февраля на территории Тоншаевского района Нижегородской области, использовав горючие материалы, совершили поджог железнодорожного релейного шкафа, повреждение которого могло повлечь техногенную катастрофу в виде столкновения или схода следовавших на данном участке пути поездов.
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"Злоумышленников оперативно задержали сотрудники транспортной полиции сразу после совершения преступления. Действия подозреваемых квалифицированы по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
Следователями СК на транспорте проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления. Проведены обыски, допросы, назначен ряд экспертиз.
Как уточнили в управлении МВД России на транспорте по ПФО, "сообщение о том, что на перегоне Пижма-Тоншаево неизвестные подожгли два шкафа, которые обеспечивают работу светофоров и торможение поездов в случае превышения максимально допустимой скорости, поступило ночью 13 февраля в дежурную часть Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте от сотрудников охранного предприятия железной дороги".
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