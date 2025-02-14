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Подростки подожгли релейный шкаф на железной дороге в Нижегородской области - РИА Новости, 14.02.2025
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14:24 14.02.2025 (обновлено: 14:30 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/podzhog-1999391357.html
Подростки подожгли релейный шкаф на железной дороге в Нижегородской области
Подростки подожгли релейный шкаф на железной дороге в Нижегородской области - РИА Новости, 14.02.2025
Подростки подожгли релейный шкаф на железной дороге в Нижегородской области
Двое подростков подожгли релейный шкаф на железной дороге в Нижегородской области, они задержаны, возбуждено дело о теракте, сообщает Центральное... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:24:00+03:00
2025-02-14T14:30:00+03:00
происшествия
нижегородская область
россия
тоншаевский район
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 фев - РИА Новости. Двое подростков подожгли релейный шкаф на железной дороге в Нижегородской области, они задержаны, возбуждено дело о теракте, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. По данным следствия, двое жителей региона 15 и 16 лет 13 февраля на территории Тоншаевского района Нижегородской области, использовав горючие материалы, совершили поджог железнодорожного релейного шкафа, повреждение которого могло повлечь техногенную катастрофу в виде столкновения или схода следовавших на данном участке пути поездов. "Злоумышленников оперативно задержали сотрудники транспортной полиции сразу после совершения преступления. Действия подозреваемых квалифицированы по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении. Следователями СК на транспорте проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления. Проведены обыски, допросы, назначен ряд экспертиз.Как уточнили в управлении МВД России на транспорте по ПФО, "сообщение о том, что на перегоне Пижма-Тоншаево неизвестные подожгли два шкафа, которые обеспечивают работу светофоров и торможение поездов в случае превышения максимально допустимой скорости, поступило ночью 13 февраля в дежурную часть Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте от сотрудников охранного предприятия железной дороги".
https://ria.ru/20250213/vertolet-1999055525.html
https://ria.ru/20250122/sk-1994929870.html
нижегородская область
россия
тоншаевский район
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происшествия, нижегородская область, россия, тоншаевский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Тоншаевский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Подростки подожгли релейный шкаф на железной дороге в Нижегородской области

Два подростка подожгли релейный шкаф на железной дороге в Нижегородской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 фев - РИА Новости. Двое подростков подожгли релейный шкаф на железной дороге в Нижегородской области, они задержаны, возбуждено дело о теракте, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
По данным следствия, двое жителей региона 15 и 16 лет 13 февраля на территории Тоншаевского района Нижегородской области, использовав горючие материалы, совершили поджог железнодорожного релейного шкафа, повреждение которого могло повлечь техногенную катастрофу в виде столкновения или схода следовавших на данном участке пути поездов.
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«
"Злоумышленников оперативно задержали сотрудники транспортной полиции сразу после совершения преступления. Действия подозреваемых квалифицированы по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
Следователями СК на транспорте проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления. Проведены обыски, допросы, назначен ряд экспертиз.
Как уточнили в управлении МВД России на транспорте по ПФО, "сообщение о том, что на перегоне Пижма-Тоншаево неизвестные подожгли два шкафа, которые обеспечивают работу светофоров и торможение поездов в случае превышения максимально допустимой скорости, поступило ночью 13 февраля в дежурную часть Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте от сотрудников охранного предприятия железной дороги".
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ПроисшествияНижегородская областьРоссияТоншаевский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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