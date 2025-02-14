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Задержан второй фигурант дела о подрыве автомобиля в Бердянске

Задержан второй фигурант дела о подрыве автомобиля в Бердянске - РИА Новости, 14.02.2025

Задержан второй фигурант дела о подрыве автомобиля в Бердянске

Задержан второй фигурант дела о подрыве в Бердянске автомобиля кандидата в судьи по заданию военной разведки Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T14:16:00+03:00

2025-02-14T14:16:00+03:00

2025-02-14T14:24:00+03:00

украина

бердянск

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происшествия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Задержан второй фигурант дела о подрыве в Бердянске автомобиля кандидата в судьи по заданию военной разведки Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту подрыва автомобиля в городе Бердянске 2 октября 2024 года (часть 3 статьи 30, пункт "б" части 3 статьи 205, часть 1 статьи 222.1 УК РФ), установлена причастность еще одного фигуранта – 35-летнего местного жителя... Он задержан, ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.По данным следствия, двое жителей Бердянска, являясь участниками террористического сообщества, получили задание от ГУР минобороны Украины совершить теракт против местного кандидата на должность судьи. За совершение преступления им пообещали вознаграждение в размере 10 тысяч долларов. Они забрали переданные ГУР взрывчатые вещества и необходимые элементы для изготовления взрывного устройства. Действуя по инструкции, собрали СВУ, разместили его под автомобилем и 2 октября, когда автомобиль стоял возле дома потерпевшего, привели его в действие - в результате машина повреждена."Неиспользованные взрывчатые вещества и части составных механизмов злоумышленники поместили в тайник, чтобы использовать их в дальнейшем для совершения террористических актов на территории Запорожской области. Схрон был обнаружен сотрудниками Следственного комитета России при проведении следственных действий. По изъятым предметам назначены и проводятся взрывотехнические судебные экспертизы", - добавляется в сообщении.Подчеркивается что в рамках расследования следователи установят причастность иных фигурантов к совершению преступлений.О задержании первого фигуранта, также 35-летнего жителя Бердянска, СК и ФСБ сообщили 7 ноября.

https://ria.ru/20250108/berdyansk-1992805505.html

https://ria.ru/20241031/bespilotnik-1981108701.html

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украина, бердянск, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)