Задержан второй фигурант дела о подрыве автомобиля в Бердянске
Задержан второй фигурант дела о подрыве автомобиля кандидата в судьи в Бердянске
Сотрудник Следственного комитета
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Задержан второй фигурант дела о подрыве в Бердянске автомобиля кандидата в судьи по заданию военной разведки Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту подрыва автомобиля в городе Бердянске 2 октября 2024 года (часть 3 статьи 30, пункт "б" части 3 статьи 205, часть 1 статьи 222.1 УК РФ), установлена причастность еще одного фигуранта – 35-летнего местного жителя... Он задержан, ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, двое жителей Бердянска, являясь участниками террористического сообщества, получили задание от ГУР минобороны Украины совершить теракт против местного кандидата на должность судьи. За совершение преступления им пообещали вознаграждение в размере 10 тысяч долларов. Они забрали переданные ГУР взрывчатые вещества и необходимые элементы для изготовления взрывного устройства. Действуя по инструкции, собрали СВУ, разместили его под автомобилем и 2 октября, когда автомобиль стоял возле дома потерпевшего, привели его в действие - в результате машина повреждена.
"Неиспользованные взрывчатые вещества и части составных механизмов злоумышленники поместили в тайник, чтобы использовать их в дальнейшем для совершения террористических актов на территории Запорожской области. Схрон был обнаружен сотрудниками Следственного комитета России при проведении следственных действий. По изъятым предметам назначены и проводятся взрывотехнические судебные экспертизы", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается что в рамках расследования следователи установят причастность иных фигурантов к совершению преступлений.
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