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Задержан второй фигурант дела о подрыве автомобиля в Бердянске - РИА Новости, 14.02.2025
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14:16 14.02.2025 (обновлено: 14:24 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/podryv-1999388671.html
Задержан второй фигурант дела о подрыве автомобиля в Бердянске
Задержан второй фигурант дела о подрыве автомобиля в Бердянске - РИА Новости, 14.02.2025
Задержан второй фигурант дела о подрыве автомобиля в Бердянске
Задержан второй фигурант дела о подрыве в Бердянске автомобиля кандидата в судьи по заданию военной разведки Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:16:00+03:00
2025-02-14T14:24:00+03:00
украина
бердянск
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Задержан второй фигурант дела о подрыве в Бердянске автомобиля кандидата в судьи по заданию военной разведки Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту подрыва автомобиля в городе Бердянске 2 октября 2024 года (часть 3 статьи 30, пункт "б" части 3 статьи 205, часть 1 статьи 222.1 УК РФ), установлена причастность еще одного фигуранта – 35-летнего местного жителя... Он задержан, ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.По данным следствия, двое жителей Бердянска, являясь участниками террористического сообщества, получили задание от ГУР минобороны Украины совершить теракт против местного кандидата на должность судьи. За совершение преступления им пообещали вознаграждение в размере 10 тысяч долларов. Они забрали переданные ГУР взрывчатые вещества и необходимые элементы для изготовления взрывного устройства. Действуя по инструкции, собрали СВУ, разместили его под автомобилем и 2 октября, когда автомобиль стоял возле дома потерпевшего, привели его в действие - в результате машина повреждена."Неиспользованные взрывчатые вещества и части составных механизмов злоумышленники поместили в тайник, чтобы использовать их в дальнейшем для совершения террористических актов на территории Запорожской области. Схрон был обнаружен сотрудниками Следственного комитета России при проведении следственных действий. По изъятым предметам назначены и проводятся взрывотехнические судебные экспертизы", - добавляется в сообщении.Подчеркивается что в рамках расследования следователи установят причастность иных фигурантов к совершению преступлений.О задержании первого фигуранта, также 35-летнего жителя Бердянска, СК и ФСБ сообщили 7 ноября.
https://ria.ru/20250108/berdyansk-1992805505.html
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украина, бердянск, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Украина, Бердянск, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержан второй фигурант дела о подрыве автомобиля в Бердянске

Задержан второй фигурант дела о подрыве автомобиля кандидата в судьи в Бердянске

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета
Сотрудник Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник Следственного комитета
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Задержан второй фигурант дела о подрыве в Бердянске автомобиля кандидата в судьи по заданию военной разведки Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту подрыва автомобиля в городе Бердянске 2 октября 2024 года (часть 3 статьи 30, пункт "б" части 3 статьи 205, часть 1 статьи 222.1 УК РФ), установлена причастность еще одного фигуранта – 35-летнего местного жителя... Он задержан, ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, двое жителей Бердянска, являясь участниками террористического сообщества, получили задание от ГУР минобороны Украины совершить теракт против местного кандидата на должность судьи. За совершение преступления им пообещали вознаграждение в размере 10 тысяч долларов. Они забрали переданные ГУР взрывчатые вещества и необходимые элементы для изготовления взрывного устройства. Действуя по инструкции, собрали СВУ, разместили его под автомобилем и 2 октября, когда автомобиль стоял возле дома потерпевшего, привели его в действие - в результате машина повреждена.
"Неиспользованные взрывчатые вещества и части составных механизмов злоумышленники поместили в тайник, чтобы использовать их в дальнейшем для совершения террористических актов на территории Запорожской области. Схрон был обнаружен сотрудниками Следственного комитета России при проведении следственных действий. По изъятым предметам назначены и проводятся взрывотехнические судебные экспертизы", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается что в рамках расследования следователи установят причастность иных фигурантов к совершению преступлений.
О задержании первого фигуранта, также 35-летнего жителя Бердянска, СК и ФСБ сообщили 7 ноября.
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