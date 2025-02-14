https://ria.ru/20250214/podmoskove-1999345962.html

В Подмосковье запретят продажу алкоголя во дворах домов

В Подмосковье запретят продажу алкоголя во дворах домов - РИА Новости, 14.02.2025

В Подмосковье запретят продажу алкоголя во дворах домов

Продажа алкоголя в магазинах во дворах и на первых этажах многоквартирных жилых домов (МКД) в Подмосковье будет запрещена с 1 сентября, такой закон был принят в РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T12:16:00+03:00

2025-02-14T12:16:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Продажа алкоголя в магазинах во дворах и на первых этажах многоквартирных жилых домов (МКД) в Подмосковье будет запрещена с 1 сентября, такой закон был принят в ходе 104-го заседания Мособлдумы. "Участники общественных слушаний поддержали введение ограничений для магазинов, реализуемых алкоголь в многоквартирных домах. В этой связи проектом закона предлагается разрешить продавать алкоголь только в том случае, если вход для посетителя организован со стороны улицы. В остальных случаях реализовать алкоголь будет не разрешено", - заявил в ходе заседания председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян. Розничная продажа алкоголя в магазине при жилом доме будет разрешена, только если торговый объект расположен в пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях, а вход и выход в магазин для посетителей находится со стороны улично-дорожной сети и расположен в радиусе до 30 метров до края проезжей части. Во всех остальных случаях, когда вход и выход в магазин находятся со стороны двора, продажа алкоголя будет запрещена. В кафе, столовых и барах, расположенных в многоквартирном доме, будет запрещено продавать алкоголь с 23.00 до 08.00. Исключением станут рестораны. Требования к минимальному уставному капиталу, необходимому для получения лицензии на розничную продажу алкоголя, увеличатся с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Все вышеуказанные ограничения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20241129/gosduma-1986389989.html

https://ria.ru/20241226/alkogol-1991506663.html

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общество, коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье), московская областная дума