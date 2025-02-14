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На сайте Кремля появился логотип 80-летия Победы - РИА Новости, 14.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:56 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/pobeda-1999379269.html
На сайте Кремля появился логотип 80-летия Победы
На сайте Кремля появился логотип 80-летия Победы - РИА Новости, 14.02.2025
На сайте Кремля появился логотип 80-летия Победы
Официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне появился на сайте Кремля, при клике он ведет на сайт празднования годовщины Победы, передает... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:56:00+03:00
2025-02-14T13:56:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
владимир машков
музей победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне появился на сайте Кремля, при клике он ведет на сайт празднования годовщины Победы, передает корреспондент РИА Новости. Логотип размещен в верхнем левом углу официального сайта Кремля. На нем на красном фоне белым цветом изображен памятник "Родина-мать зовет!", посвященный героям Сталинградской битвы, а также прописаны слово "Победа!" и цифра "80". В логотип встроена гиперссылка, которая ведет на официальный сайт празднования 80-летия Победы www.may9.ru. Официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне был представлен в ноябре 2024 года в Музее Победы на Поклонной горе. Символ тогда представил народный артист России Владимир Машков.
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общество, россия, владимир машков, музей победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Владимир Машков, Музей Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
На сайте Кремля появился логотип 80-летия Победы

На сайте Кремля появился официальный логотип 80-летия Победы

Скриншот главной страницы сайта Кремля
Скриншот главной страницы сайта Кремля - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Скриншот главной страницы сайта Кремля
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне появился на сайте Кремля, при клике он ведет на сайт празднования годовщины Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Логотип размещен в верхнем левом углу официального сайта Кремля. На нем на красном фоне белым цветом изображен памятник "Родина-мать зовет!", посвященный героям Сталинградской битвы, а также прописаны слово "Победа!" и цифра "80".
В логотип встроена гиперссылка, которая ведет на официальный сайт празднования 80-летия Победы www.may9.ru.
Официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне был представлен в ноябре 2024 года в Музее Победы на Поклонной горе. Символ тогда представил народный артист России Владимир Машков.
Официальный логотип празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
В Москве представили официальный логотип празднования 80-летия Победы
19 ноября 2024, 11:20
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияВладимир МашковМузей Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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