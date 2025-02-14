https://ria.ru/20250214/pobeda-1999379269.html

На сайте Кремля появился логотип 80-летия Победы

На сайте Кремля появился логотип 80-летия Победы - РИА Новости, 14.02.2025

На сайте Кремля появился логотип 80-летия Победы

Официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне появился на сайте Кремля, при клике он ведет на сайт празднования годовщины Победы, передает... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T13:56:00+03:00

2025-02-14T13:56:00+03:00

2025-02-14T13:56:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

владимир машков

музей победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне появился на сайте Кремля, при клике он ведет на сайт празднования годовщины Победы, передает корреспондент РИА Новости. Логотип размещен в верхнем левом углу официального сайта Кремля. На нем на красном фоне белым цветом изображен памятник "Родина-мать зовет!", посвященный героям Сталинградской битвы, а также прописаны слово "Победа!" и цифра "80". В логотип встроена гиперссылка, которая ведет на официальный сайт празднования 80-летия Победы www.may9.ru. Официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне был представлен в ноябре 2024 года в Музее Победы на Поклонной горе. Символ тогда представил народный артист России Владимир Машков.

https://ria.ru/20241119/logotip-1984549193.html

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общество, россия, владимир машков, музей победы, 80-летие победы в великой отечественной войне