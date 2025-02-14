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В Европе разрабатывают план по Газе в противовес предложению Трампа

В Европе разрабатывают план по Газе в противовес предложению Трампа - РИА Новости, 14.02.2025

В Европе разрабатывают план по Газе в противовес предложению Трампа

Европейские страны спешно разрабатывают план по сектору Газа, который стал бы альтернативой предложению президента США Дональда Трампа, пишет Financial Times. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T09:24:00+03:00

2025-02-14T09:24:00+03:00

2025-02-14T11:27:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Европейские страны спешно разрабатывают план по сектору Газа, который стал бы альтернативой предложению президента США Дональда Трампа, пишет Financial Times."Европейские государства работают с арабскими союзниками, чтобы срочно разработать план по Газе, чтобы представить его Дональду Трампу в качестве альтернативы его предложению", — говорится в публикации.По данным газеты, предложение Трампа ошеломило и встревожило арабские и европейские страны, но "придало новый импульс многомесячным неуверенным дискуссиям о том, как следует управлять и обеспечивать безопасность Газы".Президент Франции Эммануэль Макрон заявил изданию, что усилия по противодействию плану Трампа смогут быть "заслуживающими доверия, только если мы предложим что-то еще более умное". Он добавил, что "есть несколько надежных вариантов".Как пишет FT со ссылкой на европейского дипломата, главы МИД Германии, Франции, Великобритании и Италии проведут переговоры по кризису в секторе Газа с ключевыми арабскими государствами на Мюнхенской конференции по безопасности. США также должны принять участие, но неясно, на каком уровне. По данным издания, Вашингтон уделит основное внимание тому, как арабские и европейские страны могут работать вместе над "лучшим планом".Реакция на предложение Трампа в ГазеХАМАС заявило, что высказывания Трампа по изгнанию палестинцев из сектора Газа направлены на оккупацию анклава. Слова американского политика осудил и член ЦК движения ФАТХ и секретарь исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Хуссейн эль-Шейх. По его словам, палестинское руководство выступает за создание двух государств в регионе.Перемирие на Ближнем ВостокеС 19 января в секторе Газа реализуют первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии, он предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня.С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил палестинцам вернуться с юга на север анклава.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.

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https://ria.ru/20250116/netanyakhu-1993895196.html

https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html

https://ria.ru/20250214/konflikt-1915630213.html

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