В Европе разрабатывают план по Газе в противовес предложению Трампа
FT: в Европе разрабатывают план по сектору Газа в противовес предложению Трампа
© AP Photo / Jehad AlshrafiПалестинцы едут в повозке в Рафахе
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Палестинцы едут в повозке в Рафахе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Европейские страны спешно разрабатывают план по сектору Газа, который стал бы альтернативой предложению президента США Дональда Трампа, пишет Financial Times.
"Европейские государства работают с арабскими союзниками, чтобы срочно разработать план по Газе, чтобы представить его Дональду Трампу в качестве альтернативы его предложению", — говорится в публикации.
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На прошлой неделе хозяин Белого дома заявил, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет, добавив, что США "возьмут его под контроль" и будут ответственны за работы в регионе. При этом он назвал нынешний анклав площадкой под снос. Трамп также допустил, что Вашингтон может отправить военных в Газу "в случае необходимости".
По данным газеты, предложение Трампа ошеломило и встревожило арабские и европейские страны, но "придало новый импульс многомесячным неуверенным дискуссиям о том, как следует управлять и обеспечивать безопасность Газы".
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил изданию, что усилия по противодействию плану Трампа смогут быть "заслуживающими доверия, только если мы предложим что-то еще более умное". Он добавил, что "есть несколько надежных вариантов".
Как пишет FT со ссылкой на европейского дипломата, главы МИД Германии, Франции, Великобритании и Италии проведут переговоры по кризису в секторе Газа с ключевыми арабскими государствами на Мюнхенской конференции по безопасности. США также должны принять участие, но неясно, на каком уровне. По данным издания, Вашингтон уделит основное внимание тому, как арабские и европейские страны могут работать вместе над "лучшим планом".
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ХАМАС заявило, что высказывания Трампа по изгнанию палестинцев из сектора Газа направлены на оккупацию анклава.
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Перемирие на Ближнем Востоке
С 19 января в секторе Газа реализуют первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии, он предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня.
С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил палестинцам вернуться с юга на север анклава.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.
Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.