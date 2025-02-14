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Писториус резко отреагировал на сравнение Вэнсом Европы с автократиями - РИА Новости, 14.02.2025
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19:34 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/pistorius-1999484596.html
Писториус резко отреагировал на сравнение Вэнсом Европы с автократиями
Писториус резко отреагировал на сравнение Вэнсом Европы с автократиями - РИА Новости, 14.02.2025
Писториус резко отреагировал на сравнение Вэнсом Европы с автократиями
Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал неприемлемым сравнение европейских демократий с авторитарными режимами, которое ранее в пятницу сделал вице-президент РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T19:34:00+03:00
2025-02-14T19:34:00+03:00
в мире
германия
сша
европа
борис писториус
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал неприемлемым сравнение европейских демократий с авторитарными режимами, которое ранее в пятницу сделал вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Ранее в пятницу Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии. "Наша демократия была только что поставлена под вопрос вице-президентом США. Он говорил об уничтожении демократии. И если я правильно его понял, то он сравнивал положение вещей в некоторых частях Европы с авторитарными режимами. Дамы и господа, это неприемлемо!" - сказал Писториус, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция его выступления велась на сайте конференции. Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля.
https://ria.ru/20250214/vens-1999447255.html
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в мире, германия, сша, европа, борис писториус, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Германия, США, Европа, Борис Писториус, Мюнхенская конференция по безопасности
Писториус резко отреагировал на сравнение Вэнсом Европы с автократиями

Писториус: сравнение европейских демократий с авторитарными режимами неприемлемо

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал неприемлемым сравнение европейских демократий с авторитарными режимами, которое ранее в пятницу сделал вице-президент США Джей-Ди Вэнс.
Ранее в пятницу Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
"Наша демократия была только что поставлена под вопрос вице-президентом США. Он говорил об уничтожении демократии. И если я правильно его понял, то он сравнивал положение вещей в некоторых частях Европы с авторитарными режимами. Дамы и господа, это неприемлемо!" - сказал Писториус, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция его выступления велась на сайте конференции.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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В миреГерманияСШАЕвропаБорис ПисториусМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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