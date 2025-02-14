https://ria.ru/20250214/pistorius-1999402765.html

В Германии призвали европейцев участвовать в переговорах по Украине

В Германии призвали европейцев участвовать в переговорах по Украине - РИА Новости, 14.02.2025

В Германии призвали европейцев участвовать в переговорах по Украине

Европейцы должны участвовать в переговорах о соглашении по Украине, считает министр обороны Германии Борис Писториус. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:04:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Европейцы должны участвовать в переговорах о соглашении по Украине, считает министр обороны Германии Борис Писториус. "Речь идет о нашем соседстве. Поэтому нам, европейцам, нужно участвовать в переговорах", - сказал Писториус журналистам на полях конференции по безопасности в Мюнхене. Трансляцию общения с прессой в прямом эфире вел телеканал Welt. Кроме того, Писториус считает ошибкой, что администрация Трампа "убрала со стола переговоров" вопрос о членстве Украины в НАТО и вопрос о территориальных изменениях Украины. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.

https://ria.ru/20250213/evropa-1999000924.html

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украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, борис писториус, welt, нато, мюнхенская конференция по безопасности, в мире