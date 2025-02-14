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Песков сообщил об утрате "Большой Семеркой" релевантности - РИА Новости, 14.02.2025
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13:01 14.02.2025 (обновлено: 13:19 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/peskov-1999357492.html
Песков сообщил об утрате "Большой Семеркой" релевантности
Песков сообщил об утрате "Большой Семеркой" релевантности - РИА Новости, 14.02.2025
Песков сообщил об утрате "Большой Семеркой" релевантности
"Большая семерка" утратила релевантность, центры роста переместились в другие точки земного шара, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.02.2025
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дмитрий песков
дональд трамп
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "Большая семерка" утратила релевантность, центры роста переместились в другие точки земного шара, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы неоднократно говорили, что группа, которая сейчас называется "Группа семи", значительно утратила свою релевантность. Во-первых, даже с той точки зрения, что, скажем так, она объединяет страны, которые не являются сейчас лидерами по росту - по разным параметрам экономического и социального роста. Вот эти центры роста они переместились уже в другие регионы земного шара", - сказал Песков журналистам.Ранее агентство Блумберг передавало, что президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7.
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дмитрий песков, дональд трамп, g7, россия, сша
Дмитрий Песков, Дональд Трамп, G7, Россия, США
Песков сообщил об утрате "Большой Семеркой" релевантности

Песков: G-7 утратила релевантность, центры роста переместились в другие места

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "Большая семерка" утратила релевантность, центры роста переместились в другие точки земного шара, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы неоднократно говорили, что группа, которая сейчас называется "Группа семи", значительно утратила свою релевантность. Во-первых, даже с той точки зрения, что, скажем так, она объединяет страны, которые не являются сейчас лидерами по росту - по разным параметрам экономического и социального роста. Вот эти центры роста они переместились уже в другие регионы земного шара", - сказал Песков журналистам.
Ранее агентство Блумберг передавало, что президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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Дмитрий ПесковДональд ТрампG7РоссияСША
 
 
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