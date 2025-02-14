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Песков сообщил об утрате "Большой Семеркой" релевантности
Песков сообщил об утрате "Большой Семеркой" релевантности - РИА Новости, 14.02.2025
Песков сообщил об утрате "Большой Семеркой" релевантности
"Большая семерка" утратила релевантность, центры роста переместились в другие точки земного шара, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:01:00+03:00
2025-02-14T13:01:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "Большая семерка" утратила релевантность, центры роста переместились в другие точки земного шара, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы неоднократно говорили, что группа, которая сейчас называется "Группа семи", значительно утратила свою релевантность. Во-первых, даже с той точки зрения, что, скажем так, она объединяет страны, которые не являются сейчас лидерами по росту - по разным параметрам экономического и социального роста. Вот эти центры роста они переместились уже в другие регионы земного шара", - сказал Песков журналистам.Ранее агентство Блумберг передавало, что президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7.
https://ria.ru/20250213/putin-1999228269.html
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дмитрий песков, дональд трамп, g7, россия, сша
Дмитрий Песков, Дональд Трамп, G7, Россия, США
Песков сообщил об утрате "Большой Семеркой" релевантности
Песков: G-7 утратила релевантность, центры роста переместились в другие места