https://ria.ru/20250214/peskov-1999356594.html
Песков заявил о наличии в Киеве людей, выступающих за срыв переговоров
Песков заявил о наличии в Киеве людей, выступающих за срыв переговоров - РИА Новости, 14.02.2025
Песков заявил о наличии в Киеве людей, выступающих за срыв переговоров
В недрах киевского режима сохраняются люди, которые будут выступать за срыв мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T12:58:00+03:00
2025-02-14T12:58:00+03:00
2025-02-14T13:46:00+03:00
киев
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В недрах киевского режима сохраняются люди, которые будут выступать за срыв мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наверняка в недрах киевского режима будут те, кто продолжит выступать против каких-то попыток стартовать переговорный процесс. Это очевидно. Очевидно, что эти люди будут делать все, чтобы этот процесс попытаться сорвать", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250214/peskov-1999357492.html
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киев, россия, дмитрий песков
Киев, Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков
Песков заявил о наличии в Киеве людей, выступающих за срыв переговоров
Песков: в Киеве есть люди, которые выступают за срыв переговоров