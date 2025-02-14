Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил о наличии в Киеве людей, выступающих за срыв переговоров - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 14.02.2025 (обновлено: 13:46 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/peskov-1999356594.html
Песков заявил о наличии в Киеве людей, выступающих за срыв переговоров
Песков заявил о наличии в Киеве людей, выступающих за срыв переговоров - РИА Новости, 14.02.2025
Песков заявил о наличии в Киеве людей, выступающих за срыв переговоров
В недрах киевского режима сохраняются люди, которые будут выступать за срыв мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T12:58:00+03:00
2025-02-14T13:46:00+03:00
киев
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В недрах киевского режима сохраняются люди, которые будут выступать за срыв мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наверняка в недрах киевского режима будут те, кто продолжит выступать против каких-то попыток стартовать переговорный процесс. Это очевидно. Очевидно, что эти люди будут делать все, чтобы этот процесс попытаться сорвать", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250214/peskov-1999357492.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, россия, дмитрий песков
Киев, Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков
Песков заявил о наличии в Киеве людей, выступающих за срыв переговоров

Песков: в Киеве есть люди, которые выступают за срыв переговоров

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В недрах киевского режима сохраняются люди, которые будут выступать за срыв мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наверняка в недрах киевского режима будут те, кто продолжит выступать против каких-то попыток стартовать переговорный процесс. Это очевидно. Очевидно, что эти люди будут делать все, чтобы этот процесс попытаться сорвать", - сказал Песков журналистам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Песков сообщил об утрате "Большой Семеркой" релевантности
Вчера, 13:01
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала