https://ria.ru/20250214/peskov-1999355966.html

По теме украинского урегулирования сообщить пока нечего, заявил Песков

По теме украинского урегулирования сообщить пока нечего, заявил Песков - РИА Новости, 14.02.2025

По теме украинского урегулирования сообщить пока нечего, заявил Песков

По теме украинского урегулирования Кремлю сообщить пока нечего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T12:57:00+03:00

2025-02-14T12:57:00+03:00

2025-02-14T12:57:00+03:00

россия

сша

украина

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владимир путин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. По теме украинского урегулирования Кремлю сообщить пока нечего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По теме украинского урегулирования у нас для вас нет новостей, пока нам нечего сообщить", - сказал Песков. Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине.

https://ria.ru/20250213/peskov-1999080995.html

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2025

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россия, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп