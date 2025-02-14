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По теме украинского урегулирования сообщить пока нечего, заявил Песков - РИА Новости, 14.02.2025
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12:57 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/peskov-1999355966.html
По теме украинского урегулирования сообщить пока нечего, заявил Песков
По теме украинского урегулирования сообщить пока нечего, заявил Песков - РИА Новости, 14.02.2025
По теме украинского урегулирования сообщить пока нечего, заявил Песков
По теме украинского урегулирования Кремлю сообщить пока нечего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T12:57:00+03:00
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россия
сша
украина
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. По теме украинского урегулирования Кремлю сообщить пока нечего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По теме украинского урегулирования у нас для вас нет новостей, пока нам нечего сообщить", - сказал Песков. Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине.
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россия, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
По теме украинского урегулирования сообщить пока нечего, заявил Песков

Песков: по теме украинского урегулирования Кремлю сообщить нечего

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. По теме украинского урегулирования Кремлю сообщить пока нечего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По теме украинского урегулирования у нас для вас нет новостей, пока нам нечего сообщить", - сказал Песков.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Песков: Россия готовится к формированию переговорной группы по Украине
13 февраля, 12:51
 
РоссияСШАУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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