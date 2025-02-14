Премьер Литвы назвал переговоры Путина и Трампа пинком под зад Европе
Премьер Литвы Палуцкас: переговоры Путина и Трампа станут пинком под зад Европе
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа о конфликте на Украине станут "пинком под зад" для Европы, которая должна наконец "проснуться" и сама начать принимать решения, в том числе о финансировании обороны, заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.
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"На самом деле ситуация сложная, потому что односторонние усилия США попытаться решить вопрос (украинский - ред.) с Россией и частично с Китаем непосредственно оставляют Европу в стороне. С другой стороны, нам нужно задать себе вопрос: разве мы этого не заслужили, будем честными, не умея принимать решения - не только твердые политические, но и жизненно важные насчет финансирования обороны?" - приводит слова Палуцкаса агентство ЭЛТА.
Премьер-министр отметил, что действия Трампа "расценил бы как хороший пинок под зад для Европы".
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"Надеюсь, что Европа проснется и услышит, в конце концов, требование, не раз выраженное нашим регионом, что мы должны более серьезно заняться нашими проблемами и потом надеяться на помощь от США. А сейчас пытаться ездить на чужой спине, видимо, тоже не очень морально", - добавил Палуцкас.
Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.