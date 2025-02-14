https://ria.ru/20250214/peregovory-1999487973.html

Премьер Литвы назвал переговоры Путина и Трампа пинком под зад Европе

Премьер Литвы назвал переговоры Путина и Трампа пинком под зад Европе - РИА Новости, 14.02.2025

Премьер Литвы назвал переговоры Путина и Трампа пинком под зад Европе

Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа о конфликте на Украине станут "пинком под зад" для Европы, которая должна наконец... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T20:02:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа о конфликте на Украине станут "пинком под зад" для Европы, которая должна наконец "проснуться" и сама начать принимать решения, в том числе о финансировании обороны, заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас. "На самом деле ситуация сложная, потому что односторонние усилия США попытаться решить вопрос (украинский - ред.) с Россией и частично с Китаем непосредственно оставляют Европу в стороне. С другой стороны, нам нужно задать себе вопрос: разве мы этого не заслужили, будем честными, не умея принимать решения - не только твердые политические, но и жизненно важные насчет финансирования обороны?" - приводит слова Палуцкаса агентство ЭЛТА. Премьер-министр отметил, что действия Трампа "расценил бы как хороший пинок под зад для Европы". "Надеюсь, что Европа проснется и услышит, в конце концов, требование, не раз выраженное нашим регионом, что мы должны более серьезно заняться нашими проблемами и потом надеяться на помощь от США. А сейчас пытаться ездить на чужой спине, видимо, тоже не очень морально", - добавил Палуцкас. Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что из-за помощи Украине резервы пусты, их нужно заполнить. Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.

https://ria.ru/20250214/khili-1999426882.html

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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, европа