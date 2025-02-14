https://ria.ru/20250214/pentagon-1999408287.html

В Пентагоне рассказали о роли команды Трампа в урегулировании на Украине

В Пентагоне рассказали о роли команды Трампа в урегулировании на Украине - РИА Новости, 14.02.2025

В Пентагоне рассказали о роли команды Трампа в урегулировании на Украине

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что роль команды президента США Дональда Трампа заключается в том, чтобы обеспечить главу американского государства... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:16:00+03:00

2025-02-14T15:16:00+03:00

2025-02-14T15:16:00+03:00

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сша

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варшава

пит хегсет

дональд трамп

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что роль команды президента США Дональда Трампа заключается в том, чтобы обеспечить главу американского государства полным набором опций для урегулирования конфликта на Украине. Хегсет отметил, что заявлениям, которые он делает по Украине, предшествуют консультации с "командой" Трампа. "Наша работа заключается в обеспечении того, чтобы у нашего главнокомандующего, президента США был полный набор опций, чтобы положить конец этому конфликту и смертям", - заявил Хегсет на пресс-конференции в Варшаве. Ранее Трамп после обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным в том числе конфликта на Украине сообщил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по нацбезопасности Майклу Уолцу и специальному представителю Стиву Уиткоффу возглавить переговорный процесс.

https://ria.ru/20250214/pentagon-1999388411.html

сша

украина

варшава

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в мире, сша, украина, варшава, пит хегсет, дональд трамп, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру)