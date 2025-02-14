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В Пентагоне рассказали о роли команды Трампа в урегулировании на Украине - РИА Новости, 14.02.2025
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15:16 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/pentagon-1999408287.html
В Пентагоне рассказали о роли команды Трампа в урегулировании на Украине
В Пентагоне рассказали о роли команды Трампа в урегулировании на Украине - РИА Новости, 14.02.2025
В Пентагоне рассказали о роли команды Трампа в урегулировании на Украине
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что роль команды президента США Дональда Трампа заключается в том, чтобы обеспечить главу американского государства... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:16:00+03:00
2025-02-14T15:16:00+03:00
в мире
сша
украина
варшава
пит хегсет
дональд трамп
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что роль команды президента США Дональда Трампа заключается в том, чтобы обеспечить главу американского государства полным набором опций для урегулирования конфликта на Украине. Хегсет отметил, что заявлениям, которые он делает по Украине, предшествуют консультации с "командой" Трампа. "Наша работа заключается в обеспечении того, чтобы у нашего главнокомандующего, президента США был полный набор опций, чтобы положить конец этому конфликту и смертям", - заявил Хегсет на пресс-конференции в Варшаве. Ранее Трамп после обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным в том числе конфликта на Украине сообщил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по нацбезопасности Майклу Уолцу и специальному представителю Стиву Уиткоффу возглавить переговорный процесс.
https://ria.ru/20250214/pentagon-1999388411.html
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в мире, сша, украина, варшава, пит хегсет, дональд трамп, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Украина, Варшава, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В Пентагоне рассказали о роли команды Трампа в урегулировании на Украине

Хегсет: США должны обеспечить Трампа полным набором опций по Украине

© AP Photo / Ben CurtisМинистр обороны США Пит Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Министр обороны США Пит Хегсет. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что роль команды президента США Дональда Трампа заключается в том, чтобы обеспечить главу американского государства полным набором опций для урегулирования конфликта на Украине.
Хегсет отметил, что заявлениям, которые он делает по Украине, предшествуют консультации с "командой" Трампа.
«
"Наша работа заключается в обеспечении того, чтобы у нашего главнокомандующего, президента США был полный набор опций, чтобы положить конец этому конфликту и смертям", - заявил Хегсет на пресс-конференции в Варшаве.
Ранее Трамп после обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным в том числе конфликта на Украине сообщил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по нацбезопасности Майклу Уолцу и специальному представителю Стиву Уиткоффу возглавить переговорный процесс.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Глава Пентагона заявил о важности присутствия американских сил в Европе
Вчера, 14:16
 
В миреСШАУкраинаВаршаваПит ХегсетДональд ТрампВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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