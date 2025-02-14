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Глава Пентагона Хегсет высказался о военном присутствии США в Европе - РИА Новости, 14.02.2025
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14:03 14.02.2025 (обновлено: 14:17 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/pentagon-1999381849.html
Глава Пентагона Хегсет высказался о военном присутствии США в Европе
Глава Пентагона Хегсет высказался о военном присутствии США в Европе - РИА Новости, 14.02.2025
Глава Пентагона Хегсет высказался о военном присутствии США в Европе
Новый глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что недопустимо предполагать, что присутствие американских сил в Европе будет вечным. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:03:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Новый глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что недопустимо предполагать, что присутствие американских сил в Европе будет вечным."Сейчас (Европе - ред.) самое время инвестировать (в оборону - ред.), потому что нельзя делать предположение, что американское присутствие продлится вечно. Америка вынуждена иметь дело со множеством угроз", - отметил он в ходе пресс-конференции в Польше.
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в мире, сша, европа, министерство обороны сша, пит хегсет
В мире, США, Европа, Министерство обороны США, Пит Хегсет
Глава Пентагона Хегсет высказался о военном присутствии США в Европе

Глава Пентагона Хегсет: присутствие США в Европе не будет вечным

© AP Photo / Virginia MayoГлава Пентагона Пит Хегсет во время пресс-конференции в Брюсселе
Глава Пентагона Пит Хегсет во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Пентагона Пит Хегсет во время пресс-конференции в Брюсселе
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Новый глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что недопустимо предполагать, что присутствие американских сил в Европе будет вечным.
"Сейчас (Европе - ред.) самое время инвестировать (в оборону - ред.), потому что нельзя делать предположение, что американское присутствие продлится вечно. Америка вынуждена иметь дело со множеством угроз", - отметил он в ходе пресс-конференции в Польше.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
У Трампа есть план
6 февраля, 08:00
 
В миреСШАЕвропаМинистерство обороны СШАПит Хегсет
 
 
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