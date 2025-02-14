https://ria.ru/20250214/pentagon-1999381849.html
Глава Пентагона Хегсет высказался о военном присутствии США в Европе
Глава Пентагона Хегсет высказался о военном присутствии США в Европе - РИА Новости, 14.02.2025
Глава Пентагона Хегсет высказался о военном присутствии США в Европе
Новый глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что недопустимо предполагать, что присутствие американских сил в Европе будет вечным. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:03:00+03:00
2025-02-14T14:03:00+03:00
2025-02-14T14:17:00+03:00
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пит хегсет
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Новый глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что недопустимо предполагать, что присутствие американских сил в Европе будет вечным."Сейчас (Европе - ред.) самое время инвестировать (в оборону - ред.), потому что нельзя делать предположение, что американское присутствие продлится вечно. Америка вынуждена иметь дело со множеством угроз", - отметил он в ходе пресс-конференции в Польше.
https://ria.ru/20250206/tramp-1997580820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, министерство обороны сша, пит хегсет
В мире, США, Европа, Министерство обороны США, Пит Хегсет
Глава Пентагона Хегсет высказался о военном присутствии США в Европе
Глава Пентагона Хегсет: присутствие США в Европе не будет вечным