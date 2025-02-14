https://ria.ru/20250214/pentagon-1999381849.html

Глава Пентагона Хегсет высказался о военном присутствии США в Европе

Глава Пентагона Хегсет высказался о военном присутствии США в Европе - РИА Новости, 14.02.2025

Глава Пентагона Хегсет высказался о военном присутствии США в Европе

Новый глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что недопустимо предполагать, что присутствие американских сил в Европе будет вечным. РИА Новости, 14.02.2025

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пит хегсет

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Новый глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что недопустимо предполагать, что присутствие американских сил в Европе будет вечным."Сейчас (Европе - ред.) самое время инвестировать (в оборону - ред.), потому что нельзя делать предположение, что американское присутствие продлится вечно. Америка вынуждена иметь дело со множеством угроз", - отметил он в ходе пресс-конференции в Польше.

https://ria.ru/20250206/tramp-1997580820.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, европа, министерство обороны сша, пит хегсет