https://ria.ru/20250214/pentagon-1999304324.html

Глава Пентагона ответил на вопрос о передаче Киеву ядерного оружия

Глава Пентагона ответил на вопрос о передаче Киеву ядерного оружия - РИА Новости, 14.02.2025

Глава Пентагона ответил на вопрос о передаче Киеву ядерного оружия

Только президент Дональд Трамп может сообщать что-либо относительно обсуждения возможности передачи Украине ядерного оружия, заявил глава Пентагона Пит Хегсет... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T10:14:00+03:00

2025-02-14T10:14:00+03:00

2025-02-14T12:37:00+03:00

в мире

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пит хегсет

ядерное оружие

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Только президент Дональд Трамп может сообщать что-либо относительно обсуждения возможности передачи Украине ядерного оружия, заявил глава Пентагона Пит Хегсет порталу Breitbart News."Ядерное оружие для Киева зависит от президента Дональда Трампа. <…> Я здесь не для того, чтобы объявлять что-либо, что обсуждается или не обсуждается. Это не моя работа. Это работа президента", — сказал он. Хегсет подчеркнул, что Трамп — единственный человек, который будет определять, есть ли место для маневров по какому-либо вопросу. В начале февраля Владимир Зеленский заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, что для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные высказывания граничат с безумием.Сам Владимир Путин отмечал, что любая попытка Украины создать ядерное оружие встретит соответствующую реакцию. Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах. Кроме того, она отследит, если кто-либо из западных стран захочет передать ядерное оружие киевскому режиму, заверил глава государства.

https://ria.ru/20250214/ssha-1999298941.html

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в мире, киев, дональд трамп, пит хегсет, ядерное оружие