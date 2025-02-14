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Глава Пентагона ответил на вопрос о передаче Киеву ядерного оружия
Глава Пентагона ответил на вопрос о передаче Киеву ядерного оружия - РИА Новости, 14.02.2025
Глава Пентагона ответил на вопрос о передаче Киеву ядерного оружия
Только президент Дональд Трамп может сообщать что-либо относительно обсуждения возможности передачи Украине ядерного оружия, заявил глава Пентагона Пит Хегсет... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T10:14:00+03:00
2025-02-14T10:14:00+03:00
2025-02-14T12:37:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Только президент Дональд Трамп может сообщать что-либо относительно обсуждения возможности передачи Украине ядерного оружия, заявил глава Пентагона Пит Хегсет порталу Breitbart News."Ядерное оружие для Киева зависит от президента Дональда Трампа. <…> Я здесь не для того, чтобы объявлять что-либо, что обсуждается или не обсуждается. Это не моя работа. Это работа президента", — сказал он. Хегсет подчеркнул, что Трамп — единственный человек, который будет определять, есть ли место для маневров по какому-либо вопросу. В начале февраля Владимир Зеленский заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, что для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные высказывания граничат с безумием.Сам Владимир Путин отмечал, что любая попытка Украины создать ядерное оружие встретит соответствующую реакцию. Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах. Кроме того, она отследит, если кто-либо из западных стран захочет передать ядерное оружие киевскому режиму, заверил глава государства.
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в мире, киев, дональд трамп, пит хегсет, ядерное оружие
В мире, Киев, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Ядерное оружие
Глава Пентагона ответил на вопрос о передаче Киеву ядерного оружия
Глава Пентагона Хегсет: вопрос передачи Киеву ядерного оружия зависит от Трампа