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Пашинян заявил о важности расширения связей Армении с ЕС
Пашинян заявил о важности расширения связей Армении с ЕС - РИА Новости, 14.02.2025
Пашинян заявил о важности расширения связей Армении с ЕС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил в РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:25:00+03:00
2025-02-14T15:25:00+03:00
2025-02-14T15:25:00+03:00
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ЕРЕВАН, 14 фев – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил в важности расширения связей страны с ЕС, сообщает в пятницу пресс-служба армянского кабмина. Премьер-министр подчеркнул важность поддержки со стороны ЕС последовательному продвижению демократических реформ в Армении. "Пашинян заявил, что полная реализация повестки реформ является одним из приоритетов армянского правительства. Он подчеркнул, что Армения придает важность расширению и развитию многосторонних связей с ЕС с целью развития потенциала в различных сферах", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, Кошта приветствовал шаги правительства Армении по укреплению демократии и реализации институциональных реформ. "Председатель Европейского совета отметил приверженность ЕС укреплению основанного на общих ценностях партнерства и углублению сотрудничества во всех областях", - отмечается в сообщении. Собеседники обсудили вопросы, связанные с мирным процессом между Арменией и Азербайджаном, возможности разблокирования региональных коммуникаций, а также разработанный правительством Республики Армения проект "Перекресток мира". "Кошта подчеркнул важность и приветствовал направленные на мир шаги и инициативы правительства Армения", - говорится в сообщении.
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в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, антониу кошта, евросоюз, европейский совет
В мире, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Антониу Кошта, Евросоюз, Европейский совет
Пашинян заявил о важности расширения связей Армении с ЕС
Пашинян заявил о важности расширения и развития связей Армении с ЕС