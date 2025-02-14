https://ria.ru/20250214/pashinjan-1999411999.html

Пашинян заявил о важности расширения связей Армении с ЕС

Пашинян заявил о важности расширения связей Армении с ЕС - РИА Новости, 14.02.2025

Пашинян заявил о важности расширения связей Армении с ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил в РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:25:00+03:00

2025-02-14T15:25:00+03:00

2025-02-14T15:25:00+03:00

в мире

армения

азербайджан

никол пашинян

антониу кошта

евросоюз

европейский совет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997450721_0:196:533:496_1920x0_80_0_0_2019cc34f2858357d4f387ac1ca0cb40.jpg

ЕРЕВАН, 14 фев – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил в важности расширения связей страны с ЕС, сообщает в пятницу пресс-служба армянского кабмина. Премьер-министр подчеркнул важность поддержки со стороны ЕС последовательному продвижению демократических реформ в Армении. "Пашинян заявил, что полная реализация повестки реформ является одним из приоритетов армянского правительства. Он подчеркнул, что Армения придает важность расширению и развитию многосторонних связей с ЕС с целью развития потенциала в различных сферах", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, Кошта приветствовал шаги правительства Армении по укреплению демократии и реализации институциональных реформ. "Председатель Европейского совета отметил приверженность ЕС укреплению основанного на общих ценностях партнерства и углублению сотрудничества во всех областях", - отмечается в сообщении. Собеседники обсудили вопросы, связанные с мирным процессом между Арменией и Азербайджаном, возможности разблокирования региональных коммуникаций, а также разработанный правительством Республики Армения проект "Перекресток мира". "Кошта подчеркнул важность и приветствовал направленные на мир шаги и инициативы правительства Армения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250131/pashinjane-1996662388.html

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, антониу кошта, евросоюз, европейский совет