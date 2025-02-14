В Орегоне столкнулись более ста автомобилей
На автомагистрали в Орегоне из-за метели столкнулись более ста автомобилей
© AP Photo / Jenny KaneПоследствия непогоды в американском штате Орегон
© AP Photo / Jenny Kane
Последствия непогоды в американском штате Орегон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Более 100 автомобилей столкнулись на автомагистрали в американском штате Орегон в условиях нулевой видимости из-за сильной метели, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на офис шерифа.
Массовое столкновение автомобилей произошло в районе водопада Малтнома в 40 километрах от города Портленд.
В Гамбурге скоростной поезд столкнулся с грузовиком
11 февраля, 19:15
В результате аварии загорелся внедорожник, но люди смогли из него выбраться. Есть сообщения о том, что другие путешественники остаются заблокированными в своих автомобилях.
Спасатели проводят поиски, проверяя машину за машиной, сообщается о нескольких пострадавших.
На Сахалине пригородный поезд застрял в сугробах
29 января, 06:19