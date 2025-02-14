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В Орегоне столкнулись более ста автомобилей - РИА Новости, 14.02.2025
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01:36 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/oregon-1999262315.html
В Орегоне столкнулись более ста автомобилей
В Орегоне столкнулись более ста автомобилей - РИА Новости, 14.02.2025
В Орегоне столкнулись более ста автомобилей
Более 100 автомобилей столкнулись на автомагистрали в американском штате Орегон в условиях нулевой видимости из-за сильной метели, передает агентство... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T01:36:00+03:00
2025-02-14T01:36:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Более 100 автомобилей столкнулись на автомагистрали в американском штате Орегон в условиях нулевой видимости из-за сильной метели, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на офис шерифа. Массовое столкновение автомобилей произошло в районе водопада Малтнома в 40 километрах от города Портленд. В результате аварии загорелся внедорожник, но люди смогли из него выбраться. Есть сообщения о том, что другие путешественники остаются заблокированными в своих автомобилях. Спасатели проводят поиски, проверяя машину за машиной, сообщается о нескольких пострадавших.
https://ria.ru/20250211/germaniya-1998712645.html
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в мире, авто, орегон, портленд
В мире, Авто, Орегон, Портленд
В Орегоне столкнулись более ста автомобилей

На автомагистрали в Орегоне из-за метели столкнулись более ста автомобилей

© AP Photo / Jenny KaneПоследствия непогоды в американском штате Орегон
Последствия непогоды в американском штате Орегон - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Jenny Kane
Последствия непогоды в американском штате Орегон. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Более 100 автомобилей столкнулись на автомагистрали в американском штате Орегон в условиях нулевой видимости из-за сильной метели, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на офис шерифа.
Массовое столкновение автомобилей произошло в районе водопада Малтнома в 40 километрах от города Портленд.
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В результате аварии загорелся внедорожник, но люди смогли из него выбраться. Есть сообщения о том, что другие путешественники остаются заблокированными в своих автомобилях.
Спасатели проводят поиски, проверяя машину за машиной, сообщается о нескольких пострадавших.
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