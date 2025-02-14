https://ria.ru/20250214/oregon-1999262315.html

В Орегоне столкнулись более ста автомобилей

В Орегоне столкнулись более ста автомобилей - РИА Новости, 14.02.2025

В Орегоне столкнулись более ста автомобилей

Более 100 автомобилей столкнулись на автомагистрали в американском штате Орегон в условиях нулевой видимости из-за сильной метели, передает агентство... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T01:36:00+03:00

2025-02-14T01:36:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Более 100 автомобилей столкнулись на автомагистрали в американском штате Орегон в условиях нулевой видимости из-за сильной метели, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на офис шерифа. Массовое столкновение автомобилей произошло в районе водопада Малтнома в 40 километрах от города Портленд. В результате аварии загорелся внедорожник, но люди смогли из него выбраться. Есть сообщения о том, что другие путешественники остаются заблокированными в своих автомобилях. Спасатели проводят поиски, проверяя машину за машиной, сообщается о нескольких пострадавших.

https://ria.ru/20250211/germaniya-1998712645.html

https://ria.ru/20250129/poezd-1996033953.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, авто, орегон, портленд