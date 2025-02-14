https://ria.ru/20250214/orban-1999505853.html

Орбан заявил, что всегда был уверен в усилении России после окончания СВО

Орбан заявил, что всегда был уверен в усилении России после окончания СВО - РИА Новости, 15.02.2025

Орбан заявил, что всегда был уверен в усилении России после окончания СВО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что всегда был уверен, что Россия выйдет из конфликта на Украине сильнее, чем была, этому учит история. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-14T23:43:00+03:00

2025-02-14T23:43:00+03:00

2025-02-15T02:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

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такер карлсон

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БУДАПЕШТ, 15 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что всегда был уверен, что Россия выйдет из конфликта на Украине сильнее, чем была, этому учит история."Вероятно, они (Запад - ред.) думали, что смогут ослабить Россию. Я всегда был уверен, с самой первой минуты, что война сделает Россию сильнее, чем она была до войны. Это наша история. Первая мировая война, Вторая мировая война: в начале войны они слабее. По мере того, как война продолжается, они становятся все сильнее, сильнее и сильнее", - сказал Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

https://ria.ru/20250206/politika-1997753337.html

украина

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украина, россия, венгрия, виктор орбан, в мире, такер карлсон