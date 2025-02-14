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Орбан заявил, что всегда был уверен в усилении России после окончания СВО - РИА Новости, 15.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:43 14.02.2025 (обновлено: 02:52 15.02.2025)
https://ria.ru/20250214/orban-1999505853.html
Орбан заявил, что всегда был уверен в усилении России после окончания СВО
Орбан заявил, что всегда был уверен в усилении России после окончания СВО - РИА Новости, 15.02.2025
Орбан заявил, что всегда был уверен в усилении России после окончания СВО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что всегда был уверен, что Россия выйдет из конфликта на Украине сильнее, чем была, этому учит история. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-14T23:43:00+03:00
2025-02-15T02:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
венгрия
виктор орбан
в мире
такер карлсон
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БУДАПЕШТ, 15 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что всегда был уверен, что Россия выйдет из конфликта на Украине сильнее, чем была, этому учит история."Вероятно, они (Запад - ред.) думали, что смогут ослабить Россию. Я всегда был уверен, с самой первой минуты, что война сделает Россию сильнее, чем она была до войны. Это наша история. Первая мировая война, Вторая мировая война: в начале войны они слабее. По мере того, как война продолжается, они становятся все сильнее, сильнее и сильнее", - сказал Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
https://ria.ru/20250206/politika-1997753337.html
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украина, россия, венгрия, виктор орбан, в мире, такер карлсон
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, В мире, Такер Карлсон
Орбан заявил, что всегда был уверен в усилении России после окончания СВО

Орбан заявил, что всегда был уверен, что Россия станет сильнее по окончании СВО

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 15 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что всегда был уверен, что Россия выйдет из конфликта на Украине сильнее, чем была, этому учит история.
"Вероятно, они (Запад - ред.) думали, что смогут ослабить Россию. Я всегда был уверен, с самой первой минуты, что война сделает Россию сильнее, чем она была до войны. Это наша история. Первая мировая война, Вторая мировая война: в начале войны они слабее. По мере того, как война продолжается, они становятся все сильнее, сильнее и сильнее", - сказал Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
"ЕС вынуждает". Орбан ответил на вопрос об отношении к России
6 февраля, 15:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВенгрияВиктор ОрбанВ миреТакер Карлсон
 
 
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