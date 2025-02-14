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Орбан рассказал об ошибке Запада в отношении России и Китая - РИА Новости, 15.02.2025
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23:37 14.02.2025 (обновлено: 02:52 15.02.2025)
https://ria.ru/20250214/orban-1999505145.html
Орбан рассказал об ошибке Запада в отношении России и Китая
Орбан рассказал об ошибке Запада в отношении России и Китая - РИА Новости, 15.02.2025
Орбан рассказал об ошибке Запада в отношении России и Китая
Запад совершил историческую ошибку, когда своими попытками изолировать Россию подтолкнул ее к глубокой интеграции с Китаем, это будет определять международную... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-14T23:37:00+03:00
2025-02-15T02:52:00+03:00
россия
китай
в мире
виктор орбан
джо байден
такер карлсон
сша
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БУДАПЕШТ, 15 фев - РИА Новости. Запад совершил историческую ошибку, когда своими попытками изолировать Россию подтолкнул ее к глубокой интеграции с Китаем, это будет определять международную политику еще лет сто, потому что к прежним отношениям с Западом Россия теперь возвращаться не станет, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.По его словам, Запад под предводительством администрации экс-президента США Джо Байдена "преуспел в том, чтобы подтолкнуть Россию к глубокой интеграции с Китаем, как в экономическом, так и в военном плане", поскольку пытался "изолировать ее политически и убить ее экономически", а также "всеми средствами" поддерживал Украину."Так что мы совершили историческую ошибку, которая будет решающей по крайней мере на сто лет и закрепит, зацементирует китайско-российское сотрудничество на сто лет", - сказал Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, отметив, что такой союз теперь надо рассматривать "как блок".Венгерский премьер также выразил мнение, что президенту США Дональду Трампу в контексте конфликта на Украине стоит подумать над возвращением России в систему европейской безопасности и экономики, однако "Россия больше никогда не вернется к Западу", потому что не откажется от сотрудничества с Китаем.
https://ria.ru/20250214/tramp-1999256393.html
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россия, китай, в мире, виктор орбан, джо байден, такер карлсон, сша
Россия, Китай, В мире, Виктор Орбан, Джо Байден, Такер Карлсон, США
Орбан рассказал об ошибке Запада в отношении России и Китая

Орбан: Запад ошибся, подтолкнув Россию к сотрудничеству с Китаем

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 15 фев - РИА Новости. Запад совершил историческую ошибку, когда своими попытками изолировать Россию подтолкнул ее к глубокой интеграции с Китаем, это будет определять международную политику еще лет сто, потому что к прежним отношениям с Западом Россия теперь возвращаться не станет, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, Запад под предводительством администрации экс-президента США Джо Байдена "преуспел в том, чтобы подтолкнуть Россию к глубокой интеграции с Китаем, как в экономическом, так и в военном плане", поскольку пытался "изолировать ее политически и убить ее экономически", а также "всеми средствами" поддерживал Украину.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Трамп хочет ослабить партнерство России с Китаем, заявил Пушков
Вчера, 00:36
"Так что мы совершили историческую ошибку, которая будет решающей по крайней мере на сто лет и закрепит, зацементирует китайско-российское сотрудничество на сто лет", - сказал Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, отметив, что такой союз теперь надо рассматривать "как блок".
Венгерский премьер также выразил мнение, что президенту США Дональду Трампу в контексте конфликта на Украине стоит подумать над возвращением России в систему европейской безопасности и экономики, однако "Россия больше никогда не вернется к Западу", потому что не откажется от сотрудничества с Китаем.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Китай открыл второй фронт. Россия уже получает выгоду
11 февраля, 08:00
 
РоссияКитайВ миреВиктор ОрбанДжо БайденТакер КарлсонСША
 
 
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