Орбан рассказал об ошибке Запада в отношении России и Китая
Орбан: Запад ошибся, подтолкнув Россию к сотрудничеству с Китаем
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 15 фев - РИА Новости. Запад совершил историческую ошибку, когда своими попытками изолировать Россию подтолкнул ее к глубокой интеграции с Китаем, это будет определять международную политику еще лет сто, потому что к прежним отношениям с Западом Россия теперь возвращаться не станет, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, Запад под предводительством администрации экс-президента США Джо Байдена "преуспел в том, чтобы подтолкнуть Россию к глубокой интеграции с Китаем, как в экономическом, так и в военном плане", поскольку пытался "изолировать ее политически и убить ее экономически", а также "всеми средствами" поддерживал Украину.
"Так что мы совершили историческую ошибку, которая будет решающей по крайней мере на сто лет и закрепит, зацементирует китайско-российское сотрудничество на сто лет", - сказал Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, отметив, что такой союз теперь надо рассматривать "как блок".
Венгерский премьер также выразил мнение, что президенту США Дональду Трампу в контексте конфликта на Украине стоит подумать над возвращением России в систему европейской безопасности и экономики, однако "Россия больше никогда не вернется к Западу", потому что не откажется от сотрудничества с Китаем.
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