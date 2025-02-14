https://ria.ru/20250214/orban-1999505145.html

Орбан рассказал об ошибке Запада в отношении России и Китая

Орбан рассказал об ошибке Запада в отношении России и Китая - РИА Новости, 15.02.2025

Орбан рассказал об ошибке Запада в отношении России и Китая

Запад совершил историческую ошибку, когда своими попытками изолировать Россию подтолкнул ее к глубокой интеграции с Китаем, это будет определять международную... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-14T23:37:00+03:00

2025-02-14T23:37:00+03:00

2025-02-15T02:52:00+03:00

россия

китай

в мире

виктор орбан

джо байден

такер карлсон

сша

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БУДАПЕШТ, 15 фев - РИА Новости. Запад совершил историческую ошибку, когда своими попытками изолировать Россию подтолкнул ее к глубокой интеграции с Китаем, это будет определять международную политику еще лет сто, потому что к прежним отношениям с Западом Россия теперь возвращаться не станет, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.По его словам, Запад под предводительством администрации экс-президента США Джо Байдена "преуспел в том, чтобы подтолкнуть Россию к глубокой интеграции с Китаем, как в экономическом, так и в военном плане", поскольку пытался "изолировать ее политически и убить ее экономически", а также "всеми средствами" поддерживал Украину."Так что мы совершили историческую ошибку, которая будет решающей по крайней мере на сто лет и закрепит, зацементирует китайско-российское сотрудничество на сто лет", - сказал Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, отметив, что такой союз теперь надо рассматривать "как блок".Венгерский премьер также выразил мнение, что президенту США Дональду Трампу в контексте конфликта на Украине стоит подумать над возвращением России в систему европейской безопасности и экономики, однако "Россия больше никогда не вернется к Западу", потому что не откажется от сотрудничества с Китаем.

https://ria.ru/20250214/tramp-1999256393.html

https://ria.ru/20250211/sanktsii-1998480894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, в мире, виктор орбан, джо байден, такер карлсон, сша