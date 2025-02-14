Рейтинг@Mail.ru
Орбан заявил, что взрыв "Северных потоков" поднял бы шум в Венгрии - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:49 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/orban-1999503051.html
Орбан заявил, что взрыв "Северных потоков" поднял бы шум в Венгрии
Орбан заявил, что взрыв "Северных потоков" поднял бы шум в Венгрии - РИА Новости, 14.02.2025
Орбан заявил, что взрыв "Северных потоков" поднял бы шум в Венгрии
Если бы ветки газопровода "Северный поток" взорвали в Венгрии, то власти страны, в отличие от Германии, подняли бы шум, заявил венгерский премьер-министр Виктор РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T22:49:00+03:00
2025-02-14T22:49:00+03:00
германия
россия
венгрия
такер карлсон
виктор орбан
джо байден
нато
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155528/42/1555284258_0:178:3010:1871_1920x0_80_0_0_03c3d191bb05b6a8162e696752e08df3.jpg
БУДАПЕШТ, 14 фев - РИА Новости. Если бы ветки газопровода "Северный поток" взорвали в Венгрии, то власти страны, в отличие от Германии, подняли бы шум, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Американский журналист Такер Карлсон в ходе интервью с венгерским премьером назвал взрыв "Северных потоков" актом промышленного терроризма "крупнейшей страны НАТО против второй страны НАТО", которым администрация президента США Джо Байдена навязала Германии "зеленый переход". Карлсон также задался вопросами, почему НАТО до сих пор существует и почему о теракте никто не говорит. "Если бы это произошло с Венгрией, был бы кое-какой шум, это несомненно. Но, понимаете, это Германия", - сказал Орбан, интервью опубликовано на сайте Карлсона. По словам венгерского премьера, причина того, что на Западе пытаются замалчивать теракт, заключается в прочном союзе между американской и европейской либеральными элитами, которые "всегда договариваются, что считать проблемой, а что нет". Германия, будучи частью такого союза, сумела "пресечь все голоса, пытавшиеся поднять этот вопрос", который в любом случае является серьезным, отметил он. "Если страна не готова встать и бороться за себя, она не заслуживает никакой помощи извне", - подчеркнул Орбан. Ранее президент России Владимир Путин на вопрос Карлсона о том, кто взорвал "Северный поток", со смехом ответил: "Вы, конечно". Он добавил, что у ЦРУ на этот счет нет алиби. Российский лидер подчеркнул, что, расследуя взрывы на "Северных потоках", надо искать того, кто не только был заинтересован в этом, но и кто был способен это сделать. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости назвал возмутительным отсутствие на Западе в течение двух лет серьезного расследования диверсии на "Северных потоках", прошедшее так называемое расследование больше похоже на шутку. По его словам, диверсию на "Северных потоках" следует считать государственным терроризмом, если к ней причастна страна или страны. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20250206/germaniya-1997634510.html
https://ria.ru/20250203/germaniya-1997107642.html
https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974712768.html
германия
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155528/42/1555284258_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_4822999ef169ea96b38bba5dd00aca83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, россия, венгрия, такер карлсон, виктор орбан, джо байден, нато, центральное разведывательное управление (цру), генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире
Германия, Россия, Венгрия, Такер Карлсон, Виктор Орбан, Джо Байден, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
Орбан заявил, что взрыв "Северных потоков" поднял бы шум в Венгрии

Орбан: если бы "Северные потоки" взорвали в Венгрии, власти подняли бы шум

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 14 фев - РИА Новости. Если бы ветки газопровода "Северный поток" взорвали в Венгрии, то власти страны, в отличие от Германии, подняли бы шум, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Американский журналист Такер Карлсон в ходе интервью с венгерским премьером назвал взрыв "Северных потоков" актом промышленного терроризма "крупнейшей страны НАТО против второй страны НАТО", которым администрация президента США Джо Байдена навязала Германии "зеленый переход". Карлсон также задался вопросами, почему НАТО до сих пор существует и почему о теракте никто не говорит.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Германия не предоставила новых данных по "Северным потокам", заявил посол
6 февраля, 03:15
«
"Если бы это произошло с Венгрией, был бы кое-какой шум, это несомненно. Но, понимаете, это Германия", - сказал Орбан, интервью опубликовано на сайте Карлсона.
По словам венгерского премьера, причина того, что на Западе пытаются замалчивать теракт, заключается в прочном союзе между американской и европейской либеральными элитами, которые "всегда договариваются, что считать проблемой, а что нет". Германия, будучи частью такого союза, сумела "пресечь все голоса, пытавшиеся поднять этот вопрос", который в любом случае является серьезным, отметил он.
«
"Если страна не готова встать и бороться за себя, она не заслуживает никакой помощи извне", - подчеркнул Орбан.
Ранее президент России Владимир Путин на вопрос Карлсона о том, кто взорвал "Северный поток", со смехом ответил: "Вы, конечно". Он добавил, что у ЦРУ на этот счет нет алиби. Российский лидер подчеркнул, что, расследуя взрывы на "Северных потоках", надо искать того, кто не только был заинтересован в этом, но и кто был способен это сделать.
Места для членов фракции АдГ в Бундестаге - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
АдГ включила в предвыборную программу восстановление "Северных потоков"
3 февраля, 15:04
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости назвал возмутительным отсутствие на Западе в течение двух лет серьезного расследования диверсии на "Северных потоках", прошедшее так называемое расследование больше похоже на шутку. По его словам, диверсию на "Северных потоках" следует считать государственным терроризмом, если к ней причастна страна или страны.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Сийярто назвал диверсии на "Северных потоках" государственных терроризмом
25 сентября 2024, 21:22
 
ГерманияРоссияВенгрияТакер КарлсонВиктор ОрбанДжо БайденНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Генеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала