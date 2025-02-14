https://ria.ru/20250214/orban-1999498326.html

У ЕС нет стратегии после отказа от российских энергоресурсов, заявил Орбан

У ЕС нет стратегии после отказа от российских энергоресурсов, заявил Орбан - РИА Новости, 14.02.2025

У ЕС нет стратегии после отказа от российских энергоресурсов, заявил Орбан

Раньше экономическая стратегия Евросоюза строилась на российских энергоресурсах, после отказа от них необходима новая стратегия, проблема ЕС в том, что у него... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T21:51:00+03:00

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2025-02-14T21:59:00+03:00

венгрия

германия

украина

виктор орбан

такер карлсон

евросоюз

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 14 фев - РИА Новости. Раньше экономическая стратегия Евросоюза строилась на российских энергоресурсах, после отказа от них необходима новая стратегия, проблема ЕС в том, что у него ее нет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Такеру Карслону."Успех Евросоюза всегда был связан с успехом экономики Германии. Сейчас они страдают, и мы тоже страдаем. Причина очень проста: была хорошо работающая структурная модель немецкой экономики и европейской экономики. Союз дешевой российской энергии и развитых западных технологий приводил к тому, что мы были конкурентоспособны", - сказал Орбан.По словам венгерского премьера, после начала конфликта на Украине ЕС "изолировал себя от дешевой энергии", и теперь у него "нет новой стратегии, как быть конкурентоспособными". "То есть у нас есть потерянная стратегия и нет новой, так что проблема сейчас в том, что у нас нет компаса... нет реальной стратегии, каково реальное будущее европейской экономики, на этот вопрос нет ответа", - отметил Орбан.

https://ria.ru/20250214/orban-1999337484.html

венгрия

германия

украина

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венгрия, германия, украина, виктор орбан, такер карлсон, евросоюз, санкции в отношении россии