https://ria.ru/20250214/orban-1999498326.html
У ЕС нет стратегии после отказа от российских энергоресурсов, заявил Орбан
У ЕС нет стратегии после отказа от российских энергоресурсов, заявил Орбан - РИА Новости, 14.02.2025
У ЕС нет стратегии после отказа от российских энергоресурсов, заявил Орбан
Раньше экономическая стратегия Евросоюза строилась на российских энергоресурсах, после отказа от них необходима новая стратегия, проблема ЕС в том, что у него... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T21:51:00+03:00
2025-02-14T21:51:00+03:00
2025-02-14T21:59:00+03:00
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виктор орбан
такер карлсон
евросоюз
санкции в отношении россии
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БУДАПЕШТ, 14 фев - РИА Новости. Раньше экономическая стратегия Евросоюза строилась на российских энергоресурсах, после отказа от них необходима новая стратегия, проблема ЕС в том, что у него ее нет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Такеру Карслону."Успех Евросоюза всегда был связан с успехом экономики Германии. Сейчас они страдают, и мы тоже страдаем. Причина очень проста: была хорошо работающая структурная модель немецкой экономики и европейской экономики. Союз дешевой российской энергии и развитых западных технологий приводил к тому, что мы были конкурентоспособны", - сказал Орбан.По словам венгерского премьера, после начала конфликта на Украине ЕС "изолировал себя от дешевой энергии", и теперь у него "нет новой стратегии, как быть конкурентоспособными". "То есть у нас есть потерянная стратегия и нет новой, так что проблема сейчас в том, что у нас нет компаса... нет реальной стратегии, каково реальное будущее европейской экономики, на этот вопрос нет ответа", - отметил Орбан.
https://ria.ru/20250214/orban-1999337484.html
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венгрия, германия, украина, виктор орбан, такер карлсон, евросоюз, санкции в отношении россии
Венгрия, Германия, Украина, Виктор Орбан, Такер Карлсон, Евросоюз, Санкции в отношении России
У ЕС нет стратегии после отказа от российских энергоресурсов, заявил Орбан
Орбан: в связи с отказом ЕС от энергоресурсов РФ нужна новая стратегия