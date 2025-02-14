https://ria.ru/20250214/orban-1999337484.html

Орбан высказался об экономической политике ЕС

Орбан высказался об экономической политике ЕС - РИА Новости, 14.02.2025

Орбан высказался об экономической политике ЕС

Если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, сам развалится, даже выходить нет смысла, срок, за который возможно что-то радикально... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T11:43:00+03:00

2025-02-14T11:43:00+03:00

2025-02-14T12:02:00+03:00

евросоюз

санкции в отношении россии

виктор орбан

марио драги

италия

венгрия

в мире

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БУДАПЕШТ, 14 фев - РИА Новости. Если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, сам развалится, даже выходить нет смысла, срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Если немцы и французы что-то не придумают и не выведут Евросоюз на новый уровень, то его дни сочтены. Не надо из него выходить, он и сам развалится, если так будет продолжаться дальше", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.По его словам, Венгрии все равно лучше оставаться в ЕС, поскольку сама идея создания сообщества была позитивной и "если бы оно было правильно организовано, то хорошо бы служило интересам стран-членов".Венгерский премьер напомнил, что о падении европейской конкурентоспособности и будущем распаде ЕС говорилось в докладе экс-премьера Италии и экс-главы Европейского центробанка Марио Драги."То, что я сейчас говорю, - это не критика ЕС со стороны Венгрии, это не намерение Венгрии выйти из ЕС. Мы говорим не об этом. Мы сегодня говорим то, что говорил один из самых проницательных европейских экономистов: Евросоюзу пришел конец. Если только срочно и за короткий период в два-три года не поменять радикально некоторые вещи", - отметил Орбан.

https://ria.ru/20250212/evrosoyuz-1998849996.html

https://ria.ru/20250213/orban-1999089187.html

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евросоюз, санкции в отношении россии, виктор орбан, марио драги, италия, венгрия, в мире