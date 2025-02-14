https://ria.ru/20250214/orban-1999337484.html
Орбан высказался об экономической политике ЕС
Орбан высказался об экономической политике ЕС - РИА Новости, 14.02.2025
Орбан высказался об экономической политике ЕС
Если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, сам развалится, даже выходить нет смысла, срок, за который возможно что-то радикально... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T11:43:00+03:00
2025-02-14T11:43:00+03:00
2025-02-14T12:02:00+03:00
евросоюз
санкции в отношении россии
виктор орбан
марио драги
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БУДАПЕШТ, 14 фев - РИА Новости. Если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, сам развалится, даже выходить нет смысла, срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Если немцы и французы что-то не придумают и не выведут Евросоюз на новый уровень, то его дни сочтены. Не надо из него выходить, он и сам развалится, если так будет продолжаться дальше", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.По его словам, Венгрии все равно лучше оставаться в ЕС, поскольку сама идея создания сообщества была позитивной и "если бы оно было правильно организовано, то хорошо бы служило интересам стран-членов".Венгерский премьер напомнил, что о падении европейской конкурентоспособности и будущем распаде ЕС говорилось в докладе экс-премьера Италии и экс-главы Европейского центробанка Марио Драги."То, что я сейчас говорю, - это не критика ЕС со стороны Венгрии, это не намерение Венгрии выйти из ЕС. Мы говорим не об этом. Мы сегодня говорим то, что говорил один из самых проницательных европейских экономистов: Евросоюзу пришел конец. Если только срочно и за короткий период в два-три года не поменять радикально некоторые вещи", - отметил Орбан.
https://ria.ru/20250212/evrosoyuz-1998849996.html
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евросоюз, санкции в отношении россии, виктор орбан, марио драги, италия, венгрия, в мире
Евросоюз, Санкции в отношении России, Виктор Орбан, Марио Драги, Италия, Венгрия, В мире
Орбан высказался об экономической политике ЕС
Орбан: если ЕС продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены