https://ria.ru/20250214/orban-1999307019.html

Орбан выразил надежду на интеграцию России в систему безопасности Европы

Орбан выразил надежду на интеграцию России в систему безопасности Европы - РИА Новости, 14.02.2025

Орбан выразил надежду на интеграцию России в систему безопасности Европы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду, что президент США Дональд Трамп снова интегрирует Россию в систему европейской безопасности, экономики и... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T10:20:00+03:00

2025-02-14T10:20:00+03:00

2025-02-14T10:20:00+03:00

венгрия

россия

сша

виктор орбан

дональд трамп

санкции в отношении россии

в мире

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БУДАПЕШТ, 13 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду, что президент США Дональд Трамп снова интегрирует Россию в систему европейской безопасности, экономики и энергетики. "Если американский президент придет, установит мир и будет достигнуто соглашение, думаю, вновь интегрирует Россию в мировую экономику, в европейскую систему безопасности и даже в европейскую энергетическую и экономическую систему, то это даст венгерской экономике огромный импульс, большие возможности. Мы много выиграем от мира", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, Венгрия ежегодно теряет от санкций "огромную сумму" в 6,5 миллиарда евро и хотела бы, чтобы это прекратилось.

https://ria.ru/20250212/orban-1998909534.html

венгрия

россия

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венгрия, россия, сша, виктор орбан, дональд трамп, санкции в отношении россии, в мире