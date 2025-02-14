https://ria.ru/20250214/orban-1999307019.html
Орбан выразил надежду на интеграцию России в систему безопасности Европы
Орбан выразил надежду на интеграцию России в систему безопасности Европы - РИА Новости, 14.02.2025
Орбан выразил надежду на интеграцию России в систему безопасности Европы
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду, что президент США Дональд Трамп снова интегрирует Россию в систему европейской безопасности, экономики и... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T10:20:00+03:00
2025-02-14T10:20:00+03:00
2025-02-14T10:20:00+03:00
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санкции в отношении россии
в мире
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БУДАПЕШТ, 13 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду, что президент США Дональд Трамп снова интегрирует Россию в систему европейской безопасности, экономики и энергетики. "Если американский президент придет, установит мир и будет достигнуто соглашение, думаю, вновь интегрирует Россию в мировую экономику, в европейскую систему безопасности и даже в европейскую энергетическую и экономическую систему, то это даст венгерской экономике огромный импульс, большие возможности. Мы много выиграем от мира", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, Венгрия ежегодно теряет от санкций "огромную сумму" в 6,5 миллиарда евро и хотела бы, чтобы это прекратилось.
https://ria.ru/20250212/orban-1998909534.html
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венгрия, россия, сша, виктор орбан, дональд трамп, санкции в отношении россии, в мире
Венгрия, Россия, США, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Санкции в отношении России, В мире
Орбан выразил надежду на интеграцию России в систему безопасности Европы
Орбан надеется, что Трамп интегрирует Россию в систему безопасности Европы