https://ria.ru/20250214/opros-1999452970.html
Опрос показал отношение жителей Германии к США
Опрос показал отношение жителей Германии к США - РИА Новости, 14.02.2025
Опрос показал отношение жителей Германии к США
Большинство немцев (73%) больше не считают, что США является надежным партнером для Германии, свидетельствуют данные опроса института Forsa для телеканалов RTL... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:16:00+03:00
2025-02-14T17:16:00+03:00
2025-02-14T17:16:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Большинство немцев (73%) больше не считают, что США является надежным партнером для Германии, свидетельствуют данные опроса института Forsa для телеканалов RTL и NTV. Противоположного мнения придерживаются только 24% опрошенных. На востоке Германии надежным партнером американцев считают 25%, не согласны с этим 63%. В западной Германии доверяют США как партнеру лишь 17%, противоположного мнения придерживаются 79%. Больше всего готовы полагаться на США сторонники "Альтернативы для Германии" - 48%, при этом не считающих Вашингтон надежным партнером среди них также 48%. Среди сторонников партии "Левые" вера в надежность США слабее всего - 10% против 80%. Среди сторонников блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) надежным партнером США считают 21% (противоположное мнение - 78%), среди сторонников Социал-демократической партии Германии такого мнения придерживаются 15%, не доверяют США 82%. Более благосклонны к США в этом отношении сторонники партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) - 27% убеждены в надежности Штатов, не согласны с ними 70%. Среди партии "Зелёные" верят в надежность США как партнера 19%, не верят 80%. Среди сторонников Свободной демократической партии Германии (СвДП) эти цифры составляют 17% и 81% соответственно. Опрос был проведен 12-13 февраля, в нём приняли участие 1 004 человека. Статистическая погрешность не превышает 3 процентных пунктов.
https://ria.ru/20250129/rejting-1996119886.html
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в мире, сша, германия, вашингтон (штат), сара вагенкнехт, хдс/хсс
В мире, США, Германия, Вашингтон (штат), Сара Вагенкнехт, ХДС/ХСС
Опрос показал отношение жителей Германии к США
Forsa: большинство немцев больше не считают США надежным партнером для Германии