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В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 14.02.2025
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской области, сообщает МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T23:40:00+03:00
2025-02-14T23:40:00+03:00
2025-02-14T23:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской области, сообщает МЧС по региону в Telegram-канале. "Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении ведомства.
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
МЧС: на территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА